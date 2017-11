Ar Latvijas mežu zemi grib piesaistīt pensiju fondu uzmanību

Savukārt BDO Law partnere Vita Liberte, kura ir sniegusi juridisko atbalstu minētā līdzekļu pārvaldnieka licencēšanas gaitā, vērš uzmanību uz augošo pieprasījumu pēc alternatīvajiem ieguldījumiem. Būtiski esot, lai ieguldījuma veikšanas process ir pēc iespējas saprotamāks un caurspīdīgāks. Jo vairāk Latvijā būs tirgus dalībnieku, kas šo priekšnoteikumu izpildi var piedāvāt, jo nopietnāks spēlētājs Latvija būs globālajā finanšu tirgū, teic V. Liberte.

Īsumā – kas ir AIFP Baltic Asset Management un kādi ir uzņēmuma darbības mērķi?

F.Z.: AIFP Baltic Asset Management ir Latvijā pirmais licencētais alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, kas savu darbību uzsācis no nulles. Alternatīvie ieguldījumi no tradicionālajiem galvenokārt atšķiras ar to, ka tās nav investīcijas tikai un vienīgi tradicionālajos vērtspapīros, bet tie var būt arī ieguldījumi, piemēram, nekustamajā īpašumā un tādos atvasinātajos instrumentos kā derivatīvi. AIFP Baltic Asset Management mērķis ir būt ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam institūcijām, kas, veicot ilgtermiņa ieguldījumus nišas tirgos, ir ieinteresētas gūt zema riska peļņu. Mēs cenšamies meklēt ieguldījumu iespējas, kuras, iespējams, uzreiz nav saskatāmas. Pirmais AIFP Baltic Asset Management reģistrētais un pārvaldītais fonds Baltic ForestlandFund I veic specializētas investīcijas meža zemes aktīvos.

V.L.: Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki, kas Latvijā licencējušies līdz šim, vēsturiski vispirms ir ieguvuši ieguldījumu pārvaldes sabiedrības statusu Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā noteiktajā kārtībā, un tikai pēc Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likuma spēkā stāšanās 2013. gadā papildus ieguvuši arī licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka statusu. Ņemot vērā, ka AIFP Baltic Asset Management pirmais reģistrētais un pārvaldītais fonds Baltic ForestlandFund I iegulda ļoti specifiskā tirgus nišā, licencēšanas procesa gaitā saskārāmies ar dažādām grūtībām, tomēr uzslavas pelnījusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija par spēju un vēlmi komunicēt ar klientiem ļoti augstā līmenī. Tas biežāk raksturo privāto sektoru, nevis valsts iestādes.

Kas ir potenciālie Baltic ForestlandFund I ieguldītāji – kā līdzekļus fonds plāno piesaistīt? Kā varētu noprast, liela daļa uzmanības tiek pievērsta Zviedrijas pensiju fondu piesaistei?

F.Z.: Mūsu vispārējais mērķis, protams, ir Ziemeļeiropas un Rietumeiropas reģiona institucionālie ieguldītāji. Tomēr vispirms mēs vēlamies piesaistīt ieguldījumus no pensiju fondu pārvaldniekiem Baltijas valstīs. Viens no mūsu izvirzītajiem mērķiem ir iespēja piedāvāt vietējiem pārvaldniekiem iespēju ieguldīt reģiona aktīvos un nākotnē. Tad Baltijas valstu pensiju kapitāls tiktu faktiski ieguldīts savas valsts zemes īpašumos, tādējādi sekmējot ne tikai savu nākotni, bet arī vietējās ekonomikas attīstību. Protams, mēs cenšamies piesaistīt zviedru un citu Eiropas valstu ieguldītājus, tomēr ceram, ka liela daļa ieguldītāju būs no Baltijas valstīm. Jau tagad redzam lielu interesi no dažādu institūciju puses – gan ārvalstu, gan Latvijas. Taču konkurence attiecībā uz šo institūciju ieguldāmo kapitālu ir sīva.

V.L.: Pēckara demogrāfiskā buma paaudzes pensionēšanās attīstītajās valstīs ir radījusi saspringumu pensiju sistēmās visā pasaulē. Proti, pensiju sistēmām ir jāspēj ne tikai apmierināt esošo pensionāru prasības, bet arī ģenerēt peļņu, kas spētu apmierināt nākotnes pensionāru vajadzības. Diemžēl daudzās valstīs pensiju sistēmām šis slogs ir grūti panesams. Tādējādi ik dienu tiek meklēti jauni risinājumi, kur rast līdzekļus, lai pildītu esošās un paredzamās saistības. Pētījumi rāda, ka nolūkā gūt lielāku peļņu pensiju fondi arvien lielāku kapitāla apmēru novirza alternatīvajiem ieguldījumiem, kas tradicionāli ir riskantāki, taču sola lielāku peļņu. AIFP Baltic Asset Management licencēšana ir likumsakarīga Latvijas un Zviedrijas uzņēmēju reakcija uz arvien pieaugošo pieprasījumu pēc alternatīvajiem ieguldījumiem.

Kāda ir šo ieguldījumu specifika un uz kādu ienesīgumu investori var cerēt?

F.Z.: Būtiskākais mūsu piedāvāto ieguldījumu aspekts ir zems risks. Meža zemju aktīvi ir ilgtermiņa ieguldījumi – tie ir ļoti stabili, tiem ir zema korelācija ar citiem finanšu tirgiem un tie ir ļoti prognozējami. Par papildu priekšrocību uzskatāms, ka katru gadu, pateicoties bioloģiskai izaugsmei, aktīvu apjoms palielinās. Gada beigās jums ir vairāk aktīvu nekā sākumā! Pamatojoties uz iepriekšējo pieredzi, uzskatām, ka konservatīva aplēse būtu peļņa vidēji no 6% līdz 8% gadā fonda darbības laikā, kas ir 15 gadi. Tas, iespējams, neizklausās daudz, taču, ņemot vērā zemā riska profilu un citas priekšrocības, uzskatu, ka tas ir ideāls ilgtermiņa ieguldījumiem, kuru mērķis ir nodrošināt pensijas nākotnē, un tam jābūt neatņemamai pensiju fondu portfeļa sastāvdaļai.

V.L.: Mūsdienīga un atbildīga mežu apsaimniekošana var būtiski palīdzēt samazināt arī klimata pārmaiņu ietekmi, t.sk., pazeminot CO2 līmeni. Mežu audzēšana izkliedē CO2 no atmosfēras, un laika gaitā palielinās meža apjoms, kas ir viens no galvenajiem fonda vērtības faktoriem. AIFP Baltic Asset Management plāno ieguldīt vietējā līmenī un radīt darba iespējas lauku apvidos, kas citādi pārskatāmā laika periodā varētu tā arī nesagaidīt investīciju ieplūšanu. Ieguldījumam Latvijas mežu zemēs pavisam noteikti ir spēcīgs sociālais aspekts, kas ieguldītājam var nebūt tieši izdevīgs naudas izteiksmē, taču, gūstot labumu sabiedrībai un stimulējot ekonomiku, tā būs labvēlīga arī investoriem ilgtermiņā.

