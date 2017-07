Ašeradens: Agrāk vai vēlāk valdībai lielo uzņēmumu akcijas būs jāliek biržā

Viņš norādīja, ka ekonomikas dinamisku izaugsmi nākotnē ir grūti iedomāties bez kapitāla tirgus. «Latvijā tirgus kapitalizācija jeb brīvā tirgū pieejamais uzņēmumu vērtspapīru apmērs veido knapi 3% no iekšzemes kopprodukta (IKP), lai gan Igaunijā tas ir 8%. Eiropas vidējais rādītājs ir 33% no IKP. Nešaubīgi, ka agrāk vai vēlāk, bet valdībai lielo uzņēmumu akcijas būs jāliek biržā. Lietuva to izdarīja ļoti sekmīgi, un lielākā daļa lielo enerģētikas spēlētāju tagad ir biržā. Turklāt tas nebūt nenozīmē šo uzņēmumu privatizāciju, jo vismaz 90-95% akciju joprojām paliek valdības rīcībā,» skaidroja Ašeradens.

Viņš piebilda, ka AS Latvenergo obligāciju emisija un kredītreitinga piešķiršana likusi valdībai būt uzmanīgākai ar ikvienu lēmumu attiecībā uz uzņēmumu.

«Mums ir bijusi ļoti nopietna saruna ar premjeru, un viņš ir pozitīvi noskaņots par iešanu šajā virzienā [valsts uzņēmumu akciju kotēšanu biržā] un ir uzdevis Pārresoru koordinācijas centram pie šī jautājuma strādāt. Nav šaubu, ka tas ir jādara. Jāvienojas ir tikai par proporcijām,» pauda ministrs.

Taujāts, kāpēc tas nav noticis līdz šim, Ašeradens akcentēja, ka, pirmkārt, Latvijā nav attīstīta kapitāla tirgus pratība un nav domāts par šāda veida kapitāla piesaisti. Otrkārt, uzņēmumu darbība biržā nozīmē ļoti skaidrus darbības noteikumus - akcionāriem ir jāskaidro lēmumi, finanšu situācija. «Līdz ar to nav bijusi vērojama liela sajūsma par iešanu šajā virzienā,» viņš piebilda.

Ašeradens pauda cerību, ka pie pirmajiem scenārijiem kapitāla tirgus jautājumā izdosies tikt jau rudens sākumā.