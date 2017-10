Āzijas miljardieru skaits pirmo reizi vēsturē pārspējis ASV

Ķīna miljardieru skaita ziņā pirmo reizi vēsturē pārspējusi ASV, taču ASV miljardieri aizvien vēl ir bagātākie pasaulē – tiem kopā pieder bagātība 2,8 triljoni ASV dolāru vērtībā.

Āzijas ekonomikas izaugsme ir veicinājusi tendenci, ka reģionā viens miljardieris rodas katru otro dienu. Ja šāds temps turpināsies, Āzija nākamo četru gadu laikā apsteigs ASV kā vieta, kur koncentrējas lielākais bagātības apmērs.

Tas, cik ātri Āzijā augs miljardieru bagātība, būs daļēji atkarīgs no tā, cik strauji valsts investīcijas Ķīnā tiks aizvietotas ar citiem kapitāla avotiem, norāda UBS.

Patlaban trīs ceturtdaļas pasaules jauno miljardieru ir no Ķīnas un Indijas. Āzijas miljardieru skaits gada laikā pieaudzis par 117 līdz 637, un to bagātnieku bagātība, kuri to radījuši paši, nevis mantojuši, augusi straujāk. ASV miljardieru skaits palielinājies par 25 līdz 563.

UBS eksperti norāda, ka Ķīnā katrās trīs nedēļās rodas viens miljardieris.

Eiropas miljardieru skaits gada laikā nav mainījies un ir 342, ko daļēji ietekmē atsevišķu miljardieru nāve, savukārt izaugsmi bremzē tas, ka kompānijām Eiropā ir grūti veidot biznesu konservatīvās biznesa kultūras un striktā regulējuma dēļ.