Baltijā izveidojusies investoru paaudze ar savām īpašībām

LHV brokeris Sanders Pikkels, runājot par mūsdienu vidējo investoru Baltijā, norāda, ka pieņemts uzskatīt, ka investīcijas akcijās ir «vīriešu pasaule». Par to liecinot svaigākie dati Igaunijā un arī visās Baltijas valstīs kopumā. Proti, investors akcijās gandrīz 60% līdz 70% gadījumu ir tieši vīrietis. Šis tipiskais investors esot vidēja vecuma - tātad aptuveni 30 līdz 40 gadus vecs vīrietis ar visai augstiem ienākumiem, kas ir virs valstī pastāvošā vidējā ienākumu līmeņa. Tāpat, neskatoties uz faktu, ka mūsdienu interneta laikmetā ģeogrāfija un investora atrašanās vieta vairs nebūt nav dominējošais elements un raksturlielums, arvien esot vērojama tendence, ka investori nākot no lielākām pilsētām, kur ir augstāks algu līmenis un iedzīvotājiem lielāki ienākumi, kurus iespējams ieguldīt. «Šajā pašā laikā nedrīkst aizmirst, ka investīcijas neaprobežojas tikai ar investīcijām uzņēmumu akcijās, iegādājoties to kapitāldaļas. Vairākos banku piedāvātajos produktos, piemēram, uzkrājumu fondos, ieguldītāju vidū vērojams līdzsvars starp sievietēm un vīriešiem, akcentējot, ka finansiālās brīvības un labklājības nodrošināšana ir vienlīdz būtiska abu dzimumu pārstāvjiem,» skaidro Sanders Pikkels.

Kopumā, apskatot investoru tipus Baltijas valstīs, esot iespējams izdalīt trīs savstarpēji atšķirīgas investoru grupas. S. Pikels klāsta, ka pie pirmās grupas pieder zinoši un pieredzes bagāti investori, kuru ieguldījumi ir balstīti uz plašu izpēti. No visām trim grupām tieši šai ir skaitlisks pārsvars, un pašiem investoriem ir dažādi stimuli, kāpēc tie investē savus līdzekļus konkrētos uzņēmumos. Kā viena no populārākajām pamatdomām ieguldījumu veikšanā ir turīguma saglabāšana vai vēlme papildus nopelnīt no esošajām akcijām. «Ja iepriekš minētie investori pieņēma nosvērtus un pārdomātus lēmumus, tad otrās grupas pārstāvji var tikt uzskatīti par pilnīgu pretstatu, jo tie seko līdzi cenu svārstībām, nestabilitātēm un indeksiem. Pēc savas dabas viņi darbojas kā tirgotāji. Jāpievērš uzmanība, ka šīs grupas pārstāvji jau sevi ir pierādījuši biznesā – tie ir uzņēmēji vai maza biznesa īpašnieki, kuri nopelnījuši ievērojamus naudas līdzekļus un veic ieguldījumus azarta dēļ. Vienlaikus trešā un pēdējā grupa ir indeksu investori, kuru pieeja ir balstīta uz ilgtermiņa domāšanu un sava vērtspapīru portfeļa dažādošanu. To galvenais mērķis ir līdzekļu uzkrāšana un labklājības, turīguma nodrošināšana nākotnē. Papildu līdzekļus investēšanai tie ir uzkrājuši no savas mēnešalgas, tādējādi izmantojot savus iekrājumus un cerot, ka nauda radīs naudu arī turpmāk,» stāsta S. Pikkels.

