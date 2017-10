Bitcoin cena sasniedz rekordaugstu līmeni

Kriptovalūtas vērtība ceturtdien pakāpās par 6% līdz 5144 dolāriem. Analītiķi nespēj izskaidrot kāpuma pamatu. Daļa uzskata, ka pieaugums ir tādēļ, ka Ķīna ļaus Bitcoin tirdzniecību, atjaunojot biržu licencēšanu, un sākotnējās ziņas par to izskanēja aizvadītajā nedēļā.

Bitcoin iepriekš, septembra sākumā sasniedza 5000 dolāru līmeni, taču pēc tam tā vērtība ievērojami saruka.

Bitcoin ir virtuālas naudas sistēma, kas tiek izmantota veicot norēķinus starp tās lietotājiem. Pie naudas to entuziasti tiek ar «rakšanu» (mine), kā to apzīmē Bitcoin žargonā. Proti, šīs naudas vienības tīkla lietotājs nopelna, atvēlot Bitcoin sistēmas darbībai vietu savā datorā jeb padaloties ar resursiem. Internetā ir valūtas maiņas vietnes, kurās Bitcoin to īpašnieks var arī pārdot par dolāriem vai citām tradicionālām valūtām.