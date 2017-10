BlackRock: Bitcoin popularitāte liecina par naudas atmazgāšanas apjomiem pasaulē

Pēdējā laikā popularitāti guvušo kriptovalūtu apjomu pieaugums liecina par to, cik lieli naudas atmazgāšanas apjomi patlaban ir pasaulē, viņš uzsvēris.

Līdz šim tieši kriptovalūtu izmantošana tiešsaistes azartspēlēs, izvairīšanās no nodokļiem un naudas atmazgāšanas darījumos ir minēta kā lielākais šo norēķinu līdzekļu mīnuss, jo sektors lielā mērā aizvien netiek regulēts.

Patlaban kriptovalūtu tirgus vērtība pasaulē sasniedz 144 miljardus dolāru, un Bitcoin veido aptuveni pusi vērtības.

«Es ticu kriptovalūtu potenciālam,» viņš uzsvēris, piebilstot, ka saskata lielas iespējas tirgū, taču pašreiz atmosfēra ir vairāk spekulatīva.

Patlaban Bitcoin vērtība sasniedz 4288 dolārus, un šā gada laikā tā augusi par 350%.

Bitcoin ir virtuālas naudas sistēma, kas tiek izmantota veicot norēķinus starp tās lietotājiem. Pie naudas to entuziasti tiek ar «rakšanu» (mine), kā to apzīmē Bitcoin žargonā. Proti, šīs naudas vienības tīkla lietotājs nopelna, atvēlot Bitcoin sistēmas darbībai vietu savā datorā jeb padaloties ar resursiem. Internetā ir valūtas maiņas vietnes, kurās Bitcoin to īpašnieks var arī pārdot par dolāriem vai citām tradicionālām valūtām.



