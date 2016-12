Braucienā pa valūtu kalniņiem

Eiro un ASV dolāra paritāte pārskatāmā periodā izskatās visai sasniedzama, spriež eksperts

Šis gads iezīmējies ar interesantām svārstībām valūtu tirgū. Tirgus dalībniekiem jau visai agri nācās pārskatīt pieņēmumus par augstākām ASV dolāra procentlikmēm, kas savukārt sarūgtināja spēcīgāka dolāra kursa gaidītājus. Gada beigās gan kļuva skaidrs, ka ASV tomēr būs nepieciešamas augstākas likmes, kas atkal, piemēram, eiro un ASV dolāru pietuvināja paritātei. Tuvojoties Ziemassvētkiem, eiro cena ASV dolāros ir aptuveni 4% zem gada sākuma cenu līmeņiem.

«Gads sākās ar cerībām un bažām. Cerības bija uz ekonomikas izaugsmi, inflācijas kāpumu, izejvielu cenu krituma stāšanos, ASV dolāra procentu likmju palielināšanos, bet bažas bija par gaidāmo referendumu Lielbritānijā, ASV prezidenta vēlēšanām un par centrālo banku arsenāla izsīkumu pirms vēl cīņa par inflāciju ir galā. Ekonomikas izaugsme globāli pagaidām nepriecē, un joprojām tiek runāts par pieaugumu apdraudošajiem riskiem. Inflācijas līmenis pasaulē ir nedaudz augstāks nekā gada sākumā, lai gan pirms tās nelielā kāpuma tika piedzīvota lejupslīde. Izejvielu cenu kritums gada sākumā neapstājās, kas Brent jēlnaftai vēl janvārī lika atzīmēties zem 28 ASV dolāriem par barelu. Tikai tad sekoja cenas celšanās virs 40 dolāriem (martā) un tad jau arī atzīmēšanās virs 50 dolāriem (maijā), ar ko arī cenu pieauguma tendence apsīka. Cerības uz cenu kāpumu atgriezušās tikai gada beigās (atzīmēšanās virs 57 dolāriem decembrī). Dolāra procentu likmēm arī neklājās tā, kā tika prognozēts pirms gada, un rezultātā tirgus sagaidīja tikai vienu likmju paaugstinājumu un to pašu tikai pašā gada nogalē. Savukārt jautājumi, kuri radīja tirgum bažas, atrisinājās tieši tā, kā tirgus, vismaz publiski runājot, nevēlējās, lai tie atrisinās. Pirmais pārsteigums bija Jāņu rītā no Lielbritānijas, un mārciņas cena no tā vēl joprojām nav atkopusies. Otrais pārsteigums sekoja novembrī ASV, bet šoreiz tas beidzās ar dolāra cenas kāpumu un lieliem plusiem akciju tirgos. Tirgus atbalsta režīmā strādājošajām centrālajām bankām šis arī bija izaicinošs gads, un to arsenāls tika vēl vairāk patukšots, ieejot vēl negatīvākā procentu likmju teritorijā, vienlaikus turpinot pludināt tirgū naudu,» šā gada notikumus ieskicē SEB bankas Finanšu tirgus pārvaldes vadītājs Andris Lāriņš.

