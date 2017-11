Eksperts: Latvijā IPO ir inovācija un Madara varētu būt flagmanis

Latvijā kompāniju IPO (akciju sākotnējais publiskais piedāvājums) ir inovācija, bet tādi uzņēmumi kā AS «MADARA Cosmetics»(«Madara»), kas nule kā to realizējusi, kā arī «HansaMatrix», kas pērn veikusi privāto akciju izvietojumu, varētu būt piemēri citām kompānijām, ikgadējā laikraksta «Dienas Bizness» rīkotajā konferencē «Biznesa prognozes» trešdien sacīja «Eversheds Sutherland Bitāns» vecākais jurists Toms Puriņš.

«Skatoties Latvijas līmenī, IPO ir inovācija, tas ir retums. Arī Somijā pirms 8-9 gadiem tas bija retums, kam sekoja pirmais flagmanis, uz ko «pavilkās» citi, un tā lieta aizgāja. Latvijā «Madara» varētu būt šis piemērs, tāpat kā «HansaMatrix»,» sacīja T. Puriņš.

«Eversheds Sutherland Bitāns», kas ir Baltijas sertificētais konsultants «First North» tirgū, konsultējis arī «Madaras» pārstāvjus. T. Puriņš atzīmē, ka viena lieta ir finansējuma piesaiste, otra - rast sinerģijas, «tīkloties» savstarpēji. «Jebkurā gadījumā, kad tiek piesaistīts finansējums, tiek iegūta pieredze, «networkings», skats no malas. Tas ir ļoti svarīgi. «Madaras» gadījumā pamatideja nāca no menedžmenta, atbalsts no konsultantiem, investīciju baņķieriem. Tā ir tā sinerģija, kad visi apvienojas kopīga mērķa vārdā,» atzina T. Puriņš.

«Globāli tas nav nekas jauns, bet kādam ir jāpasaka, ka ir tādas opcijas. «Madara» ir lielisks piemērs, kas paņem pasaules pieredzi, mēģina to ieviest Latvijā un tas ir ļoti veiksmīgi,» saka T. Puriņš.