Gads pēc Pokemon GO publicēšanas

Pirms gada publicētā mobilā spēle Pokémon GO gan uzjundīja fenomenālu bērnības nostalģijas vilni japāņu animēto mošķīšu nu jau pieaugušajā publikā, gan iekaroja pavisam jaunu fanu miljonus nu jau paplašinātās realitātes pasaulē. (DB 18.07.2016.) Tomēr sevišķi ārkārtējā interese par virtuālo mošķīšu medīšanu acīmredzot ir bijusi vienreizēja parādība, un no vairāk nekā 25 miljoniem aktīvo ikdienas lietotāju pērn jūlija beigās patlaban no šā pulka tāds ir vien katrs piektais, liecina mobilo spēļu statistikas pētniecības kompānijas Wandera dati.

Triju spēles tapšanā iesaistīto kompāniju ‒ pokemonu zīmola pārvaldītāju The Pokémon Company, amerikāņu mobilo spēļu kompānijas Niantic Labs un japāņu Nintendo ‒ biznesa simbioze ir pārliecinoši ierakstījusi savu vārdu spēļu industrijā. Pērn ap šo laiku Pokémon GO aplikācija jau bija populārāka par Twitter un ikdienā ilgāk lietota nekā Facebook.

Tā kā Nintendo ir spēles izstrādnes un uzturēšanas partnerībā, kā arī tai pieder 33% no The Pokémon Company, tieši tā Pokémon GO sakarā parasti nokļūst publikas uzmanības fokusā. Spēļu tirgus analītiķu intriga pēdējā gada laikā ir bijusi saistībā ar akciju tirgus spēlētāju sociopātisko dabu un to, cik adekvāti neprātīgā svārstība un Nintendo tirgus vērtības gandrīz vertikālais pieaugums (skat. grafiku) sasaucas ar realitāti. Lai arī kā kopš tā laika būtu gājis pokemoniem, proti, vairāk jau gan ieslīpā kritumā uz leju, spēļu kompānijas vērtība investoru kalkulācijās tomēr acīmredzot nav bijusi piesieta pie Pikačū elektriskās astes vien.

Drīz vien pēc stāvus gaisā uzgājušās Pokémon GO popularitātes un Nintendo vērtējuma kompānija ziņoja, ka tās tuvākās nākotnes izredzes drīzāk gan ir saistāmas ar jaunās spēļu konsoles Switch izstrādi un ar citu, kaut arī par pokemoniem ne mazāk nostalģisku, tēlu – pa virtuālo šķēršļu joslu joņojošo un spēlētāja kontā bonusa punktus birdinošo Mario. Par to, ka šis ķipars ir varen populārs un nemainīgi aktuāls, liecina arī fakts, ka pēc Super Mario tēla pie iesaukas ir ticis ECB vadītājs Mario Dragi, kas principā arī ir ne mazāk izveicīgs un ne mazāk virtuālu skaitļu birdinātājs.



POKEMON GO SKAITĻOS

Spēle publicēta: 2016. g. 6. jūlijā

Aktīvie spēlētāji dienā: 5 milj.

Aktīvie spēlētāji mēnesī: 65 milj.

Spēles lejuplādes (līdz 08.06.2017.): 750 milj.

Ieņēmumi no spēles 2016. g.: 950 milj. USD

Ieņēmumi no spēles dienā: 2 milj. USD

Aktīvākie spēlētāji: 21-27 g.v. vīrieši

Uz sponsoriem novirzītie apmeklējumi: 500 milj.



