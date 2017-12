Iemaksas privātajos pensiju fondos sasniegs jaunu rekordu – 80 miljonus eiro

Šā gada cilvēku aktivitāte liecina par to, ka iemaksas privātajos pensiju fondos varētu sasniegt kārtējo gada rekordu – 80 miljonus eiro, stāsta Luminor Latvia Pensions valdes loceklis Iļja Arefjevs.

2016. gadā kopējās iemaksas pensiju 3. līmenī veidoja 71.5 miljonus eiro. Šī gada trīs ceturkšņu statistika rāda, ka pensiju 3. līmenī iemaksāts par pieciem miljoniem eiro jeb 12% vairāk, nekā attiecīgajā periodā pērn.

«Redzam, ka cilvēku izpratne un vēlme ieguldīt pensiju 3. līmenī ar katru gadu aug – tas priecē, jo privātie pensiju fondi pavisam tieši ietekmēs katra ieguldītāja dzīves kvalitāti vecumdienās. Lēmums uzkrāt pensiju 3. līmenī viennozīmīgi ir būtisks papildinājums valsts nodrošinātajai pensijai nākotnē,» norāda Iļja Arefjevs. «Vēl joprojām lielāko daļu iemaksu, aptuveni 85%, veic privātpersonas, pārējo – darba devēji.»

Tradicionāli vislielākās iemaksas ir decembrī, kad tās var pārsniegt vidējās iemaksas gada citos mēnešos pat trīs reizes. Tas skaidrojams ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu – to var saņemt par kalendārajā gadā veiktām iemaksām neatkarīgi no tā, vai iemaksas tiek veiktas janvārī vai decembrī. Decembrī ir precīzi zināma cilvēka bruto alga un par iemaksām, kas nepārsniedz 10% no bruto darba samaksas, var atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokli 23% apmērā.

Sākot ar 2018. gadu, ir gaidāmas ievērojamas izmaiņas nodokļu atvieglojumu piešķiršanas kārtībā. Pirmkārt, atgūstamā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa būs 20% līdzšinējo 23% vietā. Otrkārt, kopējie iemaksu griesti 10% apmērā no bruto darba samaksas tiks rēķināti kopā privātajām iemaksām pensiju 3. līmenī un dzīvības apdrošināšanai ar līdzekļu uzkrāšanu. Treškārt, papildu 10% ierobežojumam būs limits arī naudas izteiksmē – 4 000 eiro gadā. Jāpiebilst, ka iemaksas pensiju 3. līmenī var pārsniegt šos ierobežojumus. Ierobežojumi attiecas tikai uz to iemaksu daļu, par kuru var saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Pensiju 3. līmenim jeb brīvprātīgai uzkrājumu veidošanai vecumdienām ir daudz priekšrocību. Tas ir ļoti drošs un ir pilnībā pasargāts no pensiju fonda, pārvaldītāja vai turētājbankas maksātnespējas. Pensiju kapitāls pieder tikai un vienīgiklientiem - tas glabājas šķirti no citiem klientu vai bankas līdzekļiem.

Pensiju 3. līmenī ir iespēja izvēlēties sev piemērotu ieguldījumu stratēģiju, ieguldot vienā vai vairākos pensiju plānos. Tāpat kapitāls ir mantojams un pārceļams uz jebkuru citu Latvijā reģistrētu privāto pensiju fondu bez komisijas maksām.