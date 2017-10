Ar akciju emisiju AS Madara Cosmetics vēlas piesaistīt aptuveni trīs miljonus eiro, lai turpinātu attīstīties tikpat strauji kā līdz šim

Šodien sākas parakstīšanās uz AS Madara Cosmetics akcijām. Uzņēmums ir saņēmis oficiālu atļauju piedāvāt investoriem iespēju kļūt par uzņēmuma līdzīpašniekiem. Madara Cosmetics ir tiesīga izteikt akciju publisko piedāvājumu līdz 482,22 tūkstošiem akciju ar cenu 6,25 eiro par vienu akciju. Tās var tikt papildinātas ar 48,22 tūkstošiem akciju līdz kopumā 530,44 tūkstošiem akciju. Parakstīšanās uz uzņēmuma akcijām ilgs līdz 3. novembrim. Ja interese par akcijām būs pozitīva, tad aptuveni no 10. novembra sāksies otrreizējā tirdzniecība.

«Birža mūsu gadījumā ir piemērotākais risinājums gan saistībā ar to, kā piesaistām līdzekļus turpmākai izaugsmei, gan tāpēc, ka iegūstam papildu reputāciju, kas var noderēt, runājot ar nozīmīgākiem un spēcīgākiem ārvalstu klientiem,» norāda Uldis Iltners, AS Madara Cosmetics valdes loceklis un līdzīpašnieks. Uzņēmums plāno piesaistīt aptuveni trīs miljonus eiro. Tos paredzēts ieguldīt nākamo trīs gadu izaugsmē. Precīzākus investīciju plānus kompānija atklās pēc veiksmīgi notikuša akciju pirmreizējā piedāvājuma. Nozare strauji attīstās un aug, tāpēc nepieciešami saprātīgi ieguldījumi, lai varētu turpināt līdzšinējo attīstību. Kosmētikas nozare attīstās dinamiski, un arī Madara Cosmetics katru gadu sortimentā ievieš jaunus produktus. Uzņēmumam veiksmīgi rit vairāki projekti sadarbībā ar zinātniekiem, un paredzams, ka līdz gada beigām būs vairāki jauni produkti. «Mēs redzam sevi kā vienu no inovatīvākajiem uzņēmumiem savā segmentā. Sadarbība ar zinātniekiem ļauj izstrādāt risinājumus, kuru tirgū vēl nav, pierādīt efektivitāti, atrast jaunas pieejas,» saka U. Iltners.

Visu rakstu Ikviens var kļūt par akcionāru lasiet 16. oktobra laikrakstā Dienas Bizness.



LASI ARĪ:



Papildināta - Stenders jaunais vadītājs Gang Yang: Ražošana ir un paliks Latvijā

Uldis Iltners par Stenders pārdošanu: pašmāju kosmētikas nozare no tā būs ieguvēja

Eksperts: Tie, kas lieto Madara Cosmetics produkciju, kas nav lēta, var atļauties ieguldīt arī ne pārāk lētās akcijās

Nasdaq: Biržā pēc Madara Cosmetics varētu ienākt vēl kāds uzņēmums

AS MADARA Cosmetics sasniedz rekordpeļņu