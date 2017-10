Informācija: Kā iegādāties akcijas?

Šodien sākas parakstīšanās uz AS Madara Cosmetics akcijām, tādēļ portāls DB saviem lasītājiem piedāvā informāciju, kā iegādāties vērtspapīrus.

Ieguldījumu brokeru sabiedrības «Amenda Markets»valdes loceklis Arturs Miezis un SEB bankas Finanšu tirgus pārvaldes vadītājs Andris Lāriņš skaidro akciju iegādes procesu, kā arī sniedz nelielu komentāru par Madara Cosmetics akciju izsoli.

Pirmkārt, lai sāktu iegādāties akcijas, ir jābūt atvērtam vērtspapīru kontam un noslēgtam brokeru pakalpojumu līgumam ar banku vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, kura ir Nasdaq Riga biedrs, vai arī kurai ir atvērts vērtspapīru konts pie Nasdaq Riga biedra. To var izdarīt savas bankas internetbankā.

Otrkārt, jānodrošina akciju iegādes vēlmei atbilstošs naudas līdzekļu apmērs vai nu norēķinu kontā, vai arī investīciju kontā (atkarīgs no izvēlētā brokera). Summa, kādu investēt, ir katra investora ziņā, ņemot vērā riska toleranci un vēlamo investīciju apjomu.Tomēr vienu akciju nav vērts iegādāties, ņemot vērā komisijas maksu par vērtspapīru iegādi. To nosaka katra banka atsevišķi un cik tā liela, var uzzināt konkrētās bankas mājaslapā, izvēloties ieguldījumus un to cenrādi.

Kad tas paveikts, jāiesniedz rīkojums par dalību Madara akciju izsolē, kur jānorāda cena par vienu akciju (6,25 EUR), maksimālais akciju iegādes skaits, vērtspapīru konta numurs un Madara akciju ISIN kods LV0000101624. Jāņem vērā, ka veids, kā tiek iesniegts rīkojums, var atšķirties. Tas var būt telefoniski, caur internetbanku vai arī rakstiski filiālē. Vislabāk to noskaidrot zvanot uz izvēlētās sadarbības iestādes brokeru daļu. Rīkojumu var iesniegt no 2017. gada 16. oktobra plkst. 9:00 līdz 2017. gada 3. novembrim plkst. 15:30. Jāatceras, ka ieguldītājiem ir tiesības mainīt vai arī pilnībā atcelt akciju iegādes rīkojumu līdz pat rīkojuma iesniegšanas perioda beigu laikam.

Kad rīkojums ir iesniegts, jāturpina sekot līdzi informācijai par Madara akciju piedāvājuma norisi. Organizētājiem ir tiesības atcelt akciju piedāvājumu jebkurā brīdī, kas ir atkarīgs no akciju tirgus apstākļiem, kā arī parakstīšanās uz akcijām aktivitātes.

Tāpat ieguldītājiem ir jābūt gataviem saņemt mazāku akciju skaitu nekā iesniegtajā rīkojumā. Tas var notikt gadījumā, ja ir bijis liels pieprasījums pēc akcijām, vai arī organizētāji ir izlēmuši beigās piedāvāt mazāku akciju apjomu. Tāpat pēc visu rīkojumu saņemšanas organizētāji lems par to, cik akcijas piešķirt privātajiem ieguldītājiem, un cik pārējiem, kas var mainīt akciju sadali.

Kopumā šis akciju piedāvājums ir īpašs ar to, ka visdrīzāk varēs nodalīt divas izteiktas ieguldītāju grupas, uzsver A. Miezis. Viena grupa būs lojālie klienti, kas iegādāsies iespējams pat tikai dažas akcijas par 6,25 eiro gabalā ar galveno mērķi izmantot akcionāru priekšrocību programmu. Šai grupai, ņemot vērā minimālās akciju iegādes un turēšanas izmaksas, peļņas apsvērumi pāris akciju iegādei ir diezgan ierobežoti. Otra grupa būs privātie un institucionālie ieguldītāji, kuri iegādāsies būtiski lielāku akciju apjomu un ar galveno mērķi vairot savu kapitālu.