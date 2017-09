Investīciju psiholoģija: Ceļā stājas bailes

Dažkārt investori pavada pārāk daudz laika, raizējoties par riskiem, kuriem statistiski ir maza iespēja piepildīties, vai arī par tādiem notikumiem, kuri ilgākā termiņā stabilākam ieguldījumu vērtības pieaugumam varētu nākt pat par labu. Rezultātā uz paaugstināta stresa fona tiek pieņemti kādi nepareizi lēmumi.

«Ja jūs negribat ieguldīt akcijās, jo baidāties no tirgus cenu krituma, tad jums arī nekad nevajadzētu ieguldīt akcijās, jo to cenas vienmēr kādā brīdī sabruks. Arī pašreiz nomanāmas bažas, ka cenu kritums būs neizbēgams. Tomēr, ja jums gadu skaits ir zem 50, tad jums vajadzētu pat balsot par šādu kritumu, jo būtu 20% atlaide, kuru izmantot. No tā neizbēgt – tirgus cenas iet augšā un lejā. Tas ir tas, ko tās dara. Ja jūs tas uztrauc, jums vajadzētu būtiski samazināt savas ieguldījumu atdeves gaidas un iegādāties drošākas, lai gan reizē arī mazāka ienesīguma, alternatīvas,» uzskata Ritholtz Wealth Management vadītājs Barijs Ritholcs. Viņš piebilst, ka akciju lāču tirgus (cenu kritums no iepriekšējām cenu virsotnēm vismaz par 20%) vēsturiski vidēji atnācis ikkatrus piecus gadus.

B. Ritholcs norāda, ka nekad nav apstiprinājies tas, ka kādas kopējā tirgus bailes vai satraukums par kādiem nosacīti īsāka termiņa faktoriem būtu iemesls ilgtermiņā izvairīties no investēšanas akcijās.

