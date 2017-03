Investors: Krievijas optimisms saplacis

Krievijas akcijām februāris bijis ļoti salts, trešdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Izejvielu cenu pieaugums, pieņēmumi par ekonomikas krituma stāšanos un cerības uz to, ka jaunā ASV prezidenta Donalda Trampa politika Krievijai būs labvēlīgāka, pēdējo mēnešu laikā lika strauji pieaugt šīs valsts akciju vērtībai. Kopš novembra pirmās puses līdz janvāra sākumam Krievijas akciju tirgus Micex indeksa (to veido 50 šīs valsts akciju tirdzniecības ziņā vislikvīdākās kompānijas) vērtība bija palielinājusies par 17%. Tiesa gan, pašlaik cerības uz to, ka Tramps Krievijai būs ļoti pretimnākošs, noplakušas, un šāda situācija nozīmējusi, ka sarucis arī tirgus dalībnieku optimisms saistībā ar mūsu Austrumu kaimiņa vērstpapīru izaugsmi. Sevišķi strauji Krievijas akciju vērtības ceļo zemāk kopš janvāra beigām – no savām 27. janvāra virsotnēm Micex indeksa vērtība ir sarukusi jau par 9,5%. Rezultātā šī indikatora vērtība kopš novembra zemākajiem punktiem ir palielinājusies vairs tikai par 5%.

DB jau februāra sākuma rakstīja, ka liela daļa no Krievijas aktīvu cenu kāpuma varētu būt saistīta ar emocijām un spekulācijām, kas palielina iespēju, ka kādā brīdī investori no Krievijas aktīvu nesenā cenu pieauguma varētu fiksēt peļņu. ASV pietiekami daudz politiķu vēlas pret Krieviju sankcijas saglabāt vai pat pastiprināt. Turklāt krietni mazāks entuziasms par mazākām sankcijām pret Krieviju ir Eiropas Savienībā.

