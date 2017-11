Izveidotas divas jaunas AmberStone Group piederošas sabiedrības

AmberStone Group meitas sabiedrība SIA AmberStone Shipping nodibinājusi MV Bonay, SIA ar pamatkapitālu 162 000 EUR un SIA MV Bonita, kuras pamatkapitāls ir 138 000 EUR. Abas sabiedrības 100% apmērā pieder AmberStone Shipping, un to pamatdarbības veids ir jūras kravu pārvadājumi.

Līdz ar to ABLV Bank ir ieguvusi netiešu būtisku līdzdalību jaundibinātajos uzņēmumos caur AmberStone Group, AS, kurā ABLV Bank pieder 24,28% akciju.

AS AmberStone Group ir 2013. gadā dibināta holdingkompānija, kura pārvalda savas meitas un asociētās sabiedrības dažādās nozarēs. Tās galvenais ilgtermiņa finanšu mērķis ir visa holdinga vērtības pieaugums, kā arī savu meitas un asociēto sabiedrību darbības ilgtspējas un stabilitātes nodrošināšana.

AmberStone Group ir 104 akcionāri, no kuriem lielākais akcionārs ir ABLV Bank, AS, kurai pieder 24,28% holdingkompānijas akciju. Holdingkompānijai pieder 75% Vaiņode Agro Holding, SIA; 60% Orto klīnika, SIA; 22,66% Grindeks, AS; 100% ASG 1, SIA; 90% ASG 2, SIA; 100% ASG 3, SIA; 100% AmberBirch, SIA; 100% AmberStone Hotels, SIA; 100% MV Bon Vivant, SIA; 100% AmberStone Shipping, SIA; 100% ASG 5, SIA.