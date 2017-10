Liels pieprasījums pēc New Hanza Capital obligācijām

Parakstīšanās laikā tika saņemti pieteikumi obligāciju iegādei par kopējo summu, kas gandrīz divas reizes pārsniedza obligāciju emisijas apjomu, tādēļ dažiem investoriem viņu pieteikumi tika apmierināti daļēji.

Emisijas apjoms ir 10 miljoni eiro un tās iegādājās 80 investori. Obligāciju gada procentu likme ir fiksēta: 4,9% ar procentu ienākumu izmaksu 2 reizes gadā un to sākotnējās izvietošanas cena: 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2017. gada 16. oktobris, bet dzēšanas datums – 2022. gada 16. oktobris. Emitentam ir tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa. Obligācijas plānots līdz oktobra beigām iekļaut regulētajā tirgū — biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

«Esam pateicīgi ieguldītājiem par izrādīto interesi un uzticēšanos. Piesaistītos līdzekļus izmantosim mūsu ieguldījumu plāna īstenošanai, tajā skaitā, ieguldot līdzekļus biroju ēku modernizēšanā bijušā VEF teritorijā. Šīs ēkas iegādājāmies septembrī, novērtējot vietas perspektīvu. VEF teritorijā plānojam izveidot mūsdienīgu darba vidi, vienlaikus saglabājot vēsturiskās arhitektūras vērtības un noskaņu. Ceram, ka izdosies piesaistīt mūsdienīgus augsto tehnoloģiju uzņēmumus, dodot modernu un vienlaikus pēctecīgu saturu šim kvartālam. Kopumā, pēc mūsu aplēsēm, rekonstruētajās ēkās būs iespējams izvietot vismaz 2500 darba vietas,» atzīmēja New Hanza Capital izpilddirektors Andris Kovaļčuks.

New Hanza Capital obligāciju emisijā ABLV Bank bija emisijas organizators, nodrošinot obligāciju laidienam nepieciešamos dokumentus, kā arī veicot obligāciju sākotnējo izvietošanu.

«Esam gandarīti, ka trīs nedēļu laikā obligāciju izvietošanā spējām piesaistīt apjomīgu investoru skaitu, kuru kopējais pieteiktais apjoms krietni pārsniedza piedāvājumu. Šīs emisijas rezultāts kārtējo reizi apliecina, ka savu obligāciju emisiju lielo pieredzi varam nodot saviem klientiem, palīdzot piesaistīt nepieciešamos finanšu resursus uzņēmējdarbības attīstībai,» norādīja ABLV Bank valdes loceklis Māris Kannenieks.

Šī jau ir trešā klientu obligāciju emisija, kur ABLV Bank piedalās kā organizators un konsultants. Ievērojot uzkrāto pieredzi savu parāda vērtspapīru emitēšanā, ABLV Bank produktu līnija ar obligāciju emisiju organizēšanu klientiem tika papildināta 2016. gadā. Līdz šim ABLV Bank pati veikusi 43 publiskās obligāciju emisijas par kopējo summu vairāk nekā 1,4 miljardi eiro apmērā.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināta sabiedrība. Tās darbības mērķis ir komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un nodrošināt īpašuma vērtības un kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. New Hanza Capital, AS lielākais akcionārs ir ABLV Bank, AS, kurai pieder 88% uzņēmuma akciju. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centrs Ķekavas novadā un citi īpašumi.