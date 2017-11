Moody's: Iecere par Baltijas segto obligāciju tirgu diversificētu un uzlabotu banku finansējumu

Aģentūra norāda, ka segtās obligācijas sniegtu iespēju bankām diversificēt to finansējuma avotus un uzlabotu aktīvu-pasīvu termiņstruktūras saskaņošanu. Ar segtajām obligācijām diversificējot banku finansējuma avotus, samazinātos to atkarība no mātes banku finansējuma un no ārvalstu klientu noguldījumiem.

Turklāt segtās obligācijas uzlabos banku aktīvu un saistību atbilstību aizdevumiem. Šobrīd pamatā aizdevumi nekustamā īpašuma iegādei Baltijā tiek izsniegti uz termiņu 20-30 gadi. Reitingu aģentūra «Moody’s» prognozē, ka bankas nākotnē arvien vairāk nekustamo īpašumu finansēs ar segtajām obligācijām, tās parasti ir ar termiņiem 5-10 gadi, nevis ar aizdevumiem grupas ietvaros vai īstermiņa noguldījumiem.

Apvienots Baltijas mēroga hipotekāro kredītu tirgus būtu pietiekoši liels, lai piesaistītu starptautiskos investorus, un tas sasniegtu apmērus tuvu Ungārijas un Slovākijas tirgus lielumam, kas šobrīd ir mazākie segto obligāciju tirgi Eiropā. Segtās obligācijas ir investoru pieprasīts finanšu instruments, jo tām ir labs reitings, mazi riski un augsta likviditāte.

Atgādinām, ka šī gada 6. novembrī Igaunijas, Latvijas un Lietuvas finanšu ministri parakstīja Saprašanās memorandu par reģionālā kapitāla tirgus attīstību Baltijā. Arī Eiropas Komisija, tās Kapitāla tirgu savienības rīcības plāna ietvaros, atbalsta šo iniciatīvu, jo segtās obligācijas ir nozīmīgs Eiropas banku finansējuma instruments.