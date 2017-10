New Hanza Capital obligācijas iekļauj Baltijas tirgū

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināta sabiedrība. Tās darbības mērķis ir komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un nodrošināt īpašuma vērtības un kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. New Hanza Capital, AS lielākais akcionārs ir ABLV Bank, AS, kurai pieder 88% uzņēmuma akciju. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centrs Ķekavas novadā un citi īpašumi.

Obligāciju emisijas kopējais apjoms ir 10 miljoni EUR. Gada kupona likme ir 4.9% ar procentu izmaksu divas reizes gadā. Obligāciju dzēšanas datums ir 2022. gada 16. oktobris. Obligāciju emisiju organizēja ABLV Bank.

Sveicam New Hanza Capital ar obligāciju iekļaušanu biržā Nasdaq Riga. Mēs redzam, ka nekustamo īpašumu kompānijas izrāda arvien lielāku interesi par Baltijas kapitāla tirgu, lai piesaistītu izaugsmes kapitālu un veicinātu savu atpazīstamību, uzsvēra Daiga Auziņa-Melalksne, Nasdaq Baltic Biržas pakalpojumu vadītāja un Nasdaq Riga, AS valdes priekšsēdētāja.

Esam pateicīgi ieguldītājiem par izrādīto interesi un uzticēšanos, jo parakstīšanās laikā saņēmām pieteikumus obligāciju iegādei par kopējo summu, kas gandrīz divas reizes pārsniedza obligāciju emisijas apjomu,« pauda Andris Kovaļčuks, New Hanza Capital, AS valdes priekšsēdētājs.

Piesaistītos līdzekļus izmantosim mūsu ieguldījumu plāna īstenošanai, tajā skaitā, ieguldot līdzekļus biroju ēku modernizēšanā bijušā VEF teritorijā. Šīs ēkas teritorijā plānojam izveidot mūsdienīgu darba vidi, vienlaikus saglabājot vēsturiskās arhitektūras vērtības un noskaņu. Kopumā, pēc mūsu aplēsēm, rekonstruētajās ēkās būs iespējams izvietot vismaz 2500 darba vietas.

Nasdaq Baltijas tirgus ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu biržu Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga un Nasdaq Vilnius, kā arī Nasdaq CSD centrālo vērtspapīru depozitāriju Baltijā kopīgo piedāvājumu.