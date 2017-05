Peļņas ziņā piedzīvots labākais ceturksnis sešu gadu laikā

Aptuveni trešā daļa publiski kotēto lielo ASV kompāniju šobrīd ir paziņojušas par saviem iepriekšējā ceturkšņa finanšu rezultātiem, un pagaidām uzzīmētā bilde akciju investorus tīri labi apmierina.

No tiem uzņēmumiem, kuri informējuši par savu šā gada pirmā ceturkšņa peļņu, veseliem 78% izdevies pārsist analītiķu pirms tam izteiktās peļņas aplēses. Krietni labākas finanšu atskaites bijušas, piemēram, tādiem uzņēmumiem kā Bank of America, Morgan Stanley, Caterpillar un McDonald’s. Pašlaik ASV uzņēmumu pirmā ceturkšņa peļņa ir ceļā uz to, lai gada skatījumā pieaugtu par 11,4% (bet apgrozījums – par 6,9%). Visai spēji peļņas un apgrozījuma prognozes pārspējušas arī tādas kompānijas kā Constellation Brands, CSX, Hasbro, KeyCorp, Wynn Resorts, C.R. Bard un Edwards Lifesciences. Rezultātā šo uzņēmumu akciju vērtības pieaugušas un nav izslēgts, ka tuvākajā laikā tās turpinās izjust pozitīvu vilkmi. Tāpat pašlaik ļoti optimistiskas nākotnes gaidas analītiķiem ir attiecībā uz daudzu pusvadītāju ražotāju ienākumiem.

Visu rakstu Pārspēj Volstrītas aplēses lasiet 2. maija laikrakstā Dienas Bizness.