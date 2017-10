Prognoze: Bitcoin cena var sasniegt 10 tūkstošus dolāru

49% no 23,1 tūkstoša aptaujāto, prognozē, ka Bitcoin pārsniegs 10 tūkstošu dolāru robežu. Līdzīgas prognozes izsaka arī vairāki tirgus dalībnieki. Tā, piemēram, bijušais hedžfondu pārvaldnieks Maikls Novogracs nesen intervijā sacījis, ka prognozē Bitcoin vērtības pieaugumu līdz 10 tūkstošiem dolāru nākamo 6-10 mēnešu laikā.

Tajā pašā laikā JPMorgan Chanse vadītājs Džeimijs Deimons uz Bitcoin skatās skeptiski, nodēvējot to par krāpniecību, uzsverot, ka, ja kāds ir tik stulbs un to pērk, tad par to kādu dienu nāksies maksāt. Aptuveni 35% respondentu piekrīt viņa teiktajam.

Savukārt 16% respondentu uzskata, ka Bitcoin vērtība uzkāps līdz 6000-8000 dolāru līmenim.

Šogad kriptovalūtas vērtība ir augusi par vairāk nekā 470%. Šomēnes Bitcoin vērtība sasniedza rekordaugstu līmeni – 5856,1 dolāru.