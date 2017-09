Puse pensiju 2. līmeņa plānu kapitāla ieguldīta tiešā veidā akcijās un obligācijās

Salīdzinot ar marta beigām, to īpatsvars sarucis par 2 procentpunktiem, noslīdot līdz 54% no kategorijas aktīviem. Akciju īpatsvars tikmēr saglabājies stabils (32%).

Ņemot vērā rekordzemās termiņnoguldījumu likmes, plānos turpina mazināties termiņnoguldījumu daļa, sarūkot vēl par vienu procentpunktu līdz 2%. Naudas līdzekļu īpatsvars pusgada beigās bija 7%. Tikmēr sabalansēto plānu struktūrā akcijās ieguldīto līdzekļu daļa sarukusi par vienu procentpunktu līdz 16% no ieguldījumiem.

Līdzīgi arī aktīvajos plānos samazinājusies obligāciju un to fondu veidotā daļa (no 74% līdz 71%). Brīvo naudas līdzekļu īpatsvars bija 8%. Konservatīvo plānu struktūrā lielāko daļu ieguldījumu (87%) nemainīgi veido obligācijas un to fondi, kas ir par 3 procentpunktiem vairāk nekā pusgada pirmajos trīs mēnešos. Termiņnoguldījumu daļa pusgada beigās veido 5% no kategorijas neto aktīviem. Brīvo naudas līdzekļu īpatsvars bija 8%.

Pensiju 2. līmeņa plānu kopējo aktīvu jeb iemaksu struktūras detalizētāks griezums liecina, ka 1.5 miljardi eiro jeb puse no sistēmā uzkrātā pensiju kapitāla ieguldīta tiešā veidā akcijās un obligācijās. Termiņnoguldījumos izvietoti 3%, bet 8% no uzkrājuma ir brīvo naudas līdzekļu formā. Savukārt ieguldījumu fondos – akciju, obligāciju un alternatīvajos fondos (tostarp, riska kapitālā) – ieguldīti 40% no sistēmas aktīviem.

Valūtu sadalījumā lielākā daļa pensiju 2. līmeņa plānu līdzekļu nemainīgi ieguldīti eiro denominētos aktīvos (91,6%). ASV dolāru pozīcijas veido 5,5% no aktīviem, bet pārējās valūtās ieguldīti 3% no pensiju 2. līmeņa līdzekļiem. Līdzekļu izvietojuma plānā pārvaldītāji turpinājuši ievērot plašu reģionālu diversifikāciju.

Pusgada beigās aptuveni 880 miljoni eiro no valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļiem bija ieguldīti Latvijā. Ieguldījumi Austrumeiropā un citās Eiropas valstīs veidoja, attiecīgi, 25% un 15% no aktīvu vērtības. Ap 15% ieguldījumu veikti valstīs ārpus Eiropas, bet atlikušie 15% ieguldīti starptautiskos tirgos.