Situācija Krievijā liek slēgt ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund

Fonds tika izveidots 2007. gada jūnijā ar mērķi piedāvāt tā ieguldītājiem iespēju veikt diversificētus ieguldījumus NVS valstīs reģistrētu komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros (nominētus USD valūtā) ar salīdzinoši augstu sagaidāmo ienesīgumu.

2012. gada janvārī tas tika pārkārtots uz fondu ar diviem apakšfondiem — ABLV High Yield CIS USD Bond Fund un ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund ar mērķi piedāvāt tā ieguldītājiem iespēju veikt ieguldījumus arī Krievijas rubļos. Abiem apakšfondiem ir kopēja ieguldījumu politika un pārvaldes principi.

No 2012. gada janvāra abu apakšfondu daļas vērtība ir augusi vairāk nekā par 30% un to ienesīgums kopš izveides brīža gada izteiksmē pārsniedz 5%.

Tomēr neizdevīgais nodokļu režīms attiecībā uz Krievijas emitentu vērtspapīriem, kas nominēti Krievijas rubļos (līdz 30% liels nodoklis procentu ienākumiem), neļauj saņemt tādu prognozējamo ienesīgumu no ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund, kas atbilstu ieguldītāju interesēm riska un ienesīguma attiecības ziņā. Šis apakšfonds bija mazāk populārs investoru vidū arī dēļ diezgan neprognozējamajām un krasajām Krievijas rubļa vērtības svārstībām pret ASV dolāru un eiro.

Līdz ar to nolemts izbeigt šī apakšfonda darbību, kas ļaus fondu pārvaldnieka resursus izmantot racionālāk, visu uzmanību koncentrējot uz apakšfonda ar ieguldījumu valūtu USD pārvaldīšanu.

Saņemot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju, ieguldījumu fonda ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund likvidācija tiks uzsākta no 2017. gada 27. septembra un to plānots pabeigt līdz decembra beigām. Ievērojot likvidācijas uzsākšanu, no 2017. gada 27. septembra tiek apturēta ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana.