Šodien Madara Cosmetics papildina biržas uzņēmumu sarakstu

Šodien Madara Cosmetics ieskandina biržas zvanu. Tas nozīmē, ka investori oficiāli varēs sākt pirkt un pārdot šī uzņēmuma akcijas. Madara Cosmetics valdes loceklis un līdzīpašnieks Uldis Iltners atklāj, ka sākotnējais publiskais piedāvājums (IPO) bija ļoti veiksmīgs, kura laikā pieprasījums pēc akcijām aptuveni divas ar pusi reizes pārsniedza piedāvājumu. Turklāt skaitliski liela daļa no investoriem bijuši privātie ieguldītāji no Latvijas.

Fragments no intervijas:



Pastāstiet, kādu pieredzi esat guvuši!

To, ka birža mums varētu būt piemērota platforma, identificējām pasen – jau pirms kādiem četriem, pieciem gadiem. Tad arī sākām iegūt informāciju un gatavoties šim procesam. Pagājušā gada sākumā nolēmām, ka mēs uz to iesim. Jāteic, ka process uzņēmumam, kas ir SIA un kurš ar to nav saskāries, ir gana sarežģīts un laikietilpīgs. Pagājušajā gadā lielu daļu laika aizņēma uzņēmuma reorganizācija. Ja uzņēmums nav akciju sabiedrība, tad reorganizācija no SIA uz akciju sabiedrību aizņem gandrīz pusgadu, ko varētu uzskatīt par zināmu likumdošanas šķērsli, ja gribētos biržā būt ātrāk. Šā gada sākumā uzņēmums kļuva par akciju sabiedrību, un pēc tam strādājām pie publiskā piedāvājuma prospekta, kas arī aizņēma gana daudz laika, jo atbilstoši regulām tajā ir jāiekļauj noteiktas sadaļas. Tas viss vēl jāapstiprina Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, un paralēli notiek sarunas arī ar biržu.

Pieprasījums IPO bija divas ar pusi reizes lielāks nekā piedāvājums, un domāju, ka šajā ziņā liels nopelns ir mūsu sadarbībai ar LHV investīciju banku. Mēs izdarījām tos mājasdarbus, kas bija jāizdara. Regulāri apmeklējām investorus un runājām ar tiem gan Latvijā, gan Igaunijā un Somijā. Tam bija ļoti liela nozīmē šajā parakstīšanās procesā. Ja mēs runājam par kaut kādiem secinājumiem un ieteikumiem, tad, mūsuprāt, pilnīgi noteikti aizmugurē ir vajadzīgs investīciju baņķieris, kurš to visu var realizēt. Bez tā teorētiski varētu iztikt, bet tad nebūtu šī investoru piesaistes momenta.

Kas iegādājās akcijas?

Skaitliski lielākā daļa ir privātpersonas. Mēs saņēmām 749 pieprasījumus, un no tiem vairāk nekā 700 bija no mazo, privāto investoru puses. Ja mēs skatāmies uz šādu investoru vidējo pieprasīto apjomu, tad līdz 500 akcijām par noteikto cenu 6,25 eiro apmērā saņēma pilnīgi visi. Turklāt 88% no šiem investoriem saņēma savu pieprasījumu pilnā apmērā. Tie vidēji ir kādi trīs tūkstoši eiro, kas laikam arī ir tas apjoms, ko Baltijas mērogā privātpersonas gatavas ieguldīt. Vairāk nekā puse šo mazo, privāto investoru nāk no Latvijas. Otra mazākā daļa nāk no Igaunijas.

Ja raugās uz summām, tad no Latvijas šis pieprasījums ir bijis 9% apmērā no kopējā pieprasījuma. Tas ir, ņemot vērā institucionālos investorus. Latvijā mums ir bijis pieprasījums no viena šāda investora puses – Invalda Latvijas pensiju fondiem, kas tika pilnā apmērā apmierināts. Latvijā runājām arī ar vairākiem citiem institucionālajiem investoriem, un Invalda bija vienīgā, kas uz to parakstījās. Ja skatāmies uz Igaunijas institucionālo pieprasījumu, tad situācija ir samērā atšķirīga – no šīs valsts ir vairāki desmiti šādu investoru.

Kad veicām komunikāciju, mums arī veidojās priekšstats par Latvijas un Igaunijas investoriem. Igauņi šajā ziņā liekas daudz pieredzējušāki. Latviešu investori uz šo piedāvājumu raudzījās daudz tehniskāk, grāmatvediskāk. Tika izdarīti salīdzinājumi ar citām akcijām, kuras varbūt viņiem nopirkt varētu būt izdevīgāk. Tikmēr institucionālo investoru skats no Igaunijas un Somijas bija citāds – vairāk konceptuāls. Tika analizēts, kāds ir uzņēmuma attīstības potenciāls un kā vispār nozare attīstās. Arī Invalda šajā ziņā atšķīrās – varēja saprast, ka viņi raugās plašāk – kur mēs operējam un kā vispār tirgus attīstās.

Visu interviju Šodien Madara Cosmetics papildina biržas uzņēmumu sarakstu lasiet 10. novembra laikrakstā Dienas Bizness.