Administratīvā apgabaltiesa daļēji apmierinājusi Vitol grupas uzņēmuma Euromin Holdings (Cyprus) Limited (Euromin) pieteikumu pret Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK), kurā uzņēmums pieprasīja 7 027 305 eiro saistībā ar strīdu par AS Ventspils nafta (VN) akciju atpirkšanas cenu, informēja tiesā.

Tiesa daļēji apmierinājusi prasību, spriedumā atzīstot par prettiesisku FKTK 2015.gada 15.oktobra lēmumu par vienas VN akcijas cenas noteikšanu obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā, kā arī uzliekot par pienākumu FKTK atlīdzināt Euromin zaudējumus 3 618 121 eiro apmērā.

Tomēr apgabaltiesa noraidīja pieteikumu par zaudējumu atlīdzināšanu pārējā daļā. Spriedumu var pārsūdzēt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā mēneša laikā no sprieduma sastādīšanas dienas, kasācijas sūdzību iesniedzot apgabaltiesā.

VN norādīja, ka Euromin bija apstrīdējis minētā lēmuma tiesiskumu, pamatojoties uz faktu, ka novērtējums tika veikts nekorekti un pretēji starptautiski atzītajiem finanšu pārskatu standartiem (International Financial Reporting Standards) un Eiropas Savienības prasībām.

Ņemot vērā, ka tiesa tikai daļēji apmierināja Euromin prasījumu par zaudējumu atlīdzinājumu, Euromin izvērtēs nepieciešamību pārsūdzēt spriedumu saistībā ar noteikto zaudējumu atlīdzības apmēru.

«Šis spriedums, kas apstiprina starptautiski atzīto pārskatu standartu konsekventu piemērošanu Latvijā, sniedz drošību esošajiem un potenciālajiem ārvalstu investoriem. Standartu konsekventa piemērošana visās Eiropas Savienības jurisdikcijās ir būtiska ārējo investīciju piesaistīšanai. Tā ir laba ziņa Latvijai,» uzsvēra VN valdes priekšsēdētājs Roberts Kirkups.

Savukārt FKTK pavēstīja, ka komisija plāno lēmumu pārsūdzēt, plašākus komentārus gan nesniedzot.

Pērn 14.janvārī tiesa nolēma pieņemt Euromin pieteikumu un ierosināt administratīvo lietu par FKTK 2015.gada 15.oktobra lēmuma Par atļauju Euromin izteikt VN obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu atzīšanu par prettiesisku un zaudējumu atlīdzinājumu 7 027 305 eiro apmērā.

«Mums ir bijušas sarežģītas attiecības ar FKTK saistībā ar obligātā akciju piedāvājuma cenu, kura, mūsuprāt, bija aprēķināta nepareizi. Augstākā cena nebija mūsu brīvprātīga izvēle. Tās bija instrukcijas, ka tā ir pareizā cena, un, ja Euromin nemainīs solīšanas cenu uz 4,56 eiro, tad cita starpā tās balsstiesības tiks apturētas, un tās, iespējams, būtu apturētas,» iepriekš medijos izteicies Kirkups.

Euromin bija pienākums izteikt obligāto VN akciju atpirkšanas piedāvājumu pārējiem akcionāriem pēc 2015.gada septembrī notikušā darījuma, kurā Euromin no AS Latvijas Naftas tranzīts par 79,98 miljoniem eiro iegādājās 43,25% VN akciju, tādējādi iegūstot 93,24% no kopējā uzņēmuma balsstiesīgo akciju kopskaita. Saskaņā ar darījuma pušu sniegto informāciju katras akcijas iegādes cena bija 1,77 eiro. Pēc šī darījuma un pēc obligātā akciju piedāvājuma izteikšanas Euromin turpināja uzpirkt akcijas.

Savukārt iepriekš FKTK vērsās policijā par iespējamu iekšējās informācijas izmantošanu un manipulācijām darījumos ar VN akcijām.

Patlaban Euromin pieder 100% VN akciju.