Izvēlēts dizains Baltijas valstu 100 gadu jubilejai veltītajai 2 eiro piemiņas monētai

Kopīgajā Baltijas valstu 100 gadu jubilejai veltītajā 2 eiro piemiņas monētā pārtaps Lietuvas dizainera Justa Petruļa darbs – simboliska bize, kurā savijas triju Baltijas māsu liktenis, informē Latvijas Banka.

Šis dizains saņēmis lielāko balsu skaitu sabiedrības aptaujā, kurā kopumā varēja balsot par sešiem dizaina piedāvājumiem (pa diviem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas).

Balsojumā piedalījās 14 302 cilvēki no visas pasaules (vienīgais kontinents, no kura netika saņemtas balsis, bija Antarktīda), bet galvenokārt no Baltijas valstīm (93% no balsotājiem). Par jaunā lietuviešu dizainera Justa Petruļa darbu kopumā tika nodotas 4 277 balsis; viņam tā būs debija monētu mākslā.

Justa Petruļa darbs simbolizē Baltijas valstu kopīgo pagātni, tagadni un nākotni, kas savijas vienā bizē.



Tagad tiks sāktas praktiskās procedūras, lai īstenotu kalšanu, t.sk. monētas dizains tiks saskaņots Eiropas Savienības institūcijās.



Balsojumam bija nodoti seši darbi, kuru autori bija Egle Ratkute (Eglė Ratkutė) un Arūns Žemaitis (Arūnas Žemaitis) (darbs Nr. 1), Justs Petrulis (Justas Petrulis) (darbs Nr. 2), Krišs Salmanis (darbs Nr. 3), Malla Nuke (Mall Nukke) (darbs Nr. 4), Līna Lēbasa (Liina Lõõbas) un Kristo Koskora (Kristo Kooskora) (darbs Nr. 5) un Rūta un Artis Brieži (darbs Nr. 6).



Atzīmējot Baltijas valstu 100 gadu jubileju, triju Baltijas valstu centrālās bankas − Latvijas Banka, Lietuvos bankas un Eesti Pank – plāno 2018. gada sākumā izlaist 2 eiro piemiņas monētu ar vienotu dizainu. Šī monēta gan Baltijas valstu, gan visas eiro zonas iedzīvotājiem atgādinās par Baltijas nāciju apņēmību aizstāvēt savu neatkarību. Monēta apliecina arī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vienotību un gatavību sadarboties neatkarības un brīvības vārdā.



Šī ir pirmā kopīgā Baltijas valstu 2 eiro piemiņas monēta, turklāt veidota ar visu triju valstu mākslinieku un sabiedrības iesaisti. Tāpat kā citas 2 eiro piemiņas monētas arī šīs tirāžas monētas būs derīgas norēķiniem visā eiro zonā. Monētām būs vienāds, sabiedrības balsojumā izvēlēts valsts puses dizains, bet atšķirsies tajā ietvertais valsts nosaukums.



Pirmās kopīgās Baltijas valstu piemiņas monētas izveide, sadarbojoties ar tuvākajiem kaimiņiem, ir viens no spilgtākajiem veikumiem programmā, ko Latvijas Banka plāno īstenot Latvijas valsts 100 gadu jubilejas kontekstā.