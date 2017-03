Junkers: Brexit Lielbritānijai izmaksās aptuveni 50 miljardus mārciņu

Lielbritānijai Brexit izmaksas sasniegs aptuveni 50 miljardus mārciņu, atsaucoties uz Eiropas Komisijas prezidentu Žanu Klodu Junkeru, raksta Bloomberg.

Viņš skaidrojis, ka ir zinātniski aprēķināts, kādas ir Lielbritānijas saistības un kāds rēķins ir jāmaksā. Viņš uzsvēris, ka šis rēķins atspoguļo tās apņemšanās, ko iepriekš devusi Lielbritānijas valdība un parlaments, un tajā neietilpst sankcijas.

Db.lv jau iepriekš rakstīja, ka pēc Reuters informācijas, Eiropas Auditoru Tiesas prezidents ES nākotnes saistības iesaka nosegt no kopējā budžeta 344 miljardu eiro apmērā, tomēr viņš pagaidām nekomentēja to, cik liela daļa no šīs summas kristu uz Lielbritānijas pleciem.

ES amatpersonas, gatavojoties sarunām ar Lielbritānijas premjerministri, izsaka hipotēzi, ka Londonai, lai nosegtu esošās saistības, būtu Eiropas Savienības budžetā jāiemaksā līdz 60 miljardiem eiro.

«Runājot par skaitļu proporcijām, ar kādām būtu jārēķinās Lielbritānijai, mēs šobrīd nevaram sniegt nekādus aprēķinu rezultātus, jo tiem būtu jābalstās uz daudziem pieņēmumiem, kuri, savukārt, ir savstarpējo diskusiju daļa,» saka EP budžeta komitejas priekšsēdētāja.