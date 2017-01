Katram desmitajam uzņēmumam vēl nav definēti biznesa mērķi šim gadam

Sākot jaunu gadu, uzņēmēji definē sasniedzamos mērķus savā uzņēmumā, iezīmējot arī konkrētu plānu to sasniegšanai. Kā rāda Swedbank Finanšu institūta veiktā mazo un vidējo uzņēmēju aptauja, lielākajai daļai jeb 58% uzņēmumu ir izvirzīti mērķi 2017.gadam.

Savukārt ceturtā daļa (26%) uzņēmēju vēl tikai definē šogad sasniedzamos rezultātus. Taču zīmīgākais – katram desmitajam uzņēmumam nav definēti biznesa mērķi šim gadam.

Aptaujātie uzņēmēji atzīst, ka, nosakot uzņēmuma kopējos darbības mērķus, visbiežāk iesaista arī savus darbiniekus (60%). Taču pretēja aina paveras, ja raugās uz jaundibināto uzņēmumu stratēģiju – no tiem lielākā daļa jeb 65% darbiniekus mērķu noteikšanā neiesaista. Tāpat jaundibināto uzņēmumu vidū reti kuram darbiniekam (vien 18%) ir noteikti individuāli sasniedzamie mērķi. Lai gan to iespējams saistīt ar mazo darbinieku skaitu, taču arī mazajiem uzņēmumiem ir būtiski iesaistīt visus komandas dalībniekus, lai nodrošinātu vienlīdzīgu ieguldījumu uzņēmuma mērķu definēšanā un sasniegšanā. Darbinieku individuālo mērķu noteikšanā ne mazāk kūtri ir arī jau strādājošie uzņēmumi - iezīmējas ievērojami liels skaits jeb 62% uzņēmumi, kuri nav definējuši individuāli sasniedzamos mērķus, kas vērtējams kritiski, un pastāv risks, ka tieši šis faktors ietekmēs kopējo uzņēmuma rezultātu.

Raugoties uz aizvadīto gadu, visus izvirzītos biznesa mērķus izdevies sasniegt vien nepilnai piektdaļai (17%) mazo un vidējo uzņēmumu. Vēl ceturtdaļai (24%) izdevies sasniegt līdz 90% izvirzīto mērķu, tomēr lielākā daļa uzņēmēju (33%) atzīst, ka no iecerētā izdevies sasniegt vien nedaudz vairāk nekā pusi.

Neatkarīgi no tā, cik liels ir uzņēmums un kāds ir tā darbības lauks – vai tas būtu interneta veikals, skaistumkopšanas salons vai kafejnīca –, skaidri definēti uzņēmuma mērķi un taktiski soļi to sasniegšanai palīdzēs augt un attīstīties jebkuram biznesam. Uzņēmuma rezultāti ir tiešā mērā atkarīgi no uzstādītajiem mērķiem, turklāt būtiski tajā iesaistīt arī darbiniekus, lai kopā ar komandu un katrs individuāli darbotos uzņēmuma plānu īstenošanā, skaidro Elīna Zvirbule, Swedbank Finanšu institūta eksperte.

Kā uzstādīt uzņēmuma biznesa mērķus?

Prasmīga mērķu uzstādīšana ir nozīmīgs solis, lai paveiktu iecerēto, tādēļ piedāvājam iepazīties ar vienu no pasaulē biežāk lietotajām mērķu definēšanas metodēm “SMART”.

Uzņēmuma mērķim ir jābūt:

1. Specifiskam jeb konkrētam - ir iespējams sasniegt tikai konkrētus mērķus. Piemēram: janvārī izveidot jauna produkta paraugu vai izveidot procesu klientu apkalpošanas e-vidē vai izveidot svētkiem atbilstošu ēdienkarti.

2. Izmērāmam - jo tikai tad jūs varēsiet konstatēt pozitīvas izmaiņas un noteikt, vai izvirzītais mērķis ir sasniegts. Piemēram: palielinās klientu apmierinātību no 7 ballēm uz 9.

3. Atrunātam - atbilstoši tam, kā esat vienojušies ar darbiniekiem. Piemēram: pagājušajā gadā, aizvadītās nedēļas sanāksmē vai citviet. Tas nozīmē, ka jūsu darbinieku rīcībā ir pietiekami daudz resursu, lai mērķi varētu sasniegt. Resursi ir cilvēki, nauda, prasmes, aprīkojums, zināšanas utt.

4. Racionālam - tādam, ko iespējams sasniegt. Protams, neaizmirstot ambīcijas. Ja mērķis izvirzīts pārāk tālā nākotnē, liksies, ka to ir grūti sasniegt. Piemēram: mērķis ir atbilstošs personāla vadības stratēģijai, kas nosaka nepieciešamību patstāvīgi rūpēties par darbinieka apmierinātību ar darba apstākļiem.

5. Terminētam - izpildāmam konkrētā laikā. Tas nozīmē - uzstādīt termiņus katram posmam ceļā uz mērķi. Piemēram, jaunā ēdienkarte jānodrošina no 9.decembra līdz 15.janvārim. Laika „rāmis” palīdz uzturēt motivāciju un izvērtēt prioritātes.

Mērķu noteikšanā uzņēmējiem ir jāņem vērā ne tikai savas nākotnes ieceres, bet arī tas, kā uzņēmumam ir veicies līdz šim. Atskatoties uz paveikto, varam gūt vērtīgas atziņas un mācībstundas par to, ko no iesāktā turpināt un ko kardināli mainīt. Turklāt, lai sasniegtu mērķus, jāmēģina kaut nedaudz mērķu izvirzīšanas procesu individualizēt, ņemot vērā personības. Uzņēmumiem svarīgi ik gadu noteikt mērķus un gudri iesaistīt visu komandu to sasniegšanā.