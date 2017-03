Ķīnas investīcijām Eiropā rekordgads

Ķīniešu ārvalstu investīcijas pērn pieaugušas par 40%, īpašu uzsvaru liekot uz augsto tehnoloģiju uzņēmumu iegādi, trešdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Ķīniešu ārzemju investīcijas ir sasniegušas jaunu rekordu - pērn to apjoms pasaulē palielinājās par 180 miljardiem eiro, kas ir 40% pieaugums, salīdzinot ar 2015. gadu, liecina Merics institūta pētījums. Eiropas Savienība joprojām atrodas ķīniešu investīciju topā - šajās valstīs no Ķīnas pērn ieplūda 35 miljardi eiro, kas ir par 77% vairāk nekā 2015. gadā. ES ietvaros ķīnieši visvairāk investē Vācijā, kur pērn ieguldīti 11 miljardi eiro.

Šī ārvalstu investīciju pieauguma tendence nav nejauša, jo Ķīnas ekonomikas politika ir mainījusi savu virzienu, kvantitātes vietā dodot priekšroku kvalitātei. Līdz ar to ķīniešu uzņēmumiem ir jāturpina attīstīt savas tehnoloģijas un jādiversificē noieta tirgi, jo īpaši tāpēc, ka pašu valsts ekonomikas izaugsme bremzējas. Eiropā ķīnieši īpaši interesējas par augsto tehnoloģiju uzņēmumiem, jo sevišķi enerģētikas un vides apsaimniekošanas jomās. Taču bez ķīniešu ievērības nav palikuši arī transporta, infrastruktūras, IKT un izklaides nozaru uzņēmumi. Savukārt nekustamajos īpašumos investīcijas, salīdzinot ar 2015. gadu, būtiski saruka. Zīmīgs ir arī fakts, ka 2016. gadā Eiropā investēja ievērojami vairāk privāto uzņēmēju no Ķīnas, to īpatsvaram sasniedzot 74%, salīdzinot ar 30% 2015. gadā. Ja 2015. gadā ķīnieši savām investīcijām vairāk izvēlējās Dienvideiropas valstis, tad pērn vairāk investīciju nosēdās Vācijā un Lielbritānijā, neskatoties uz Brexit lēmumu.

