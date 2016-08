Konkurences uzraugs vēl nav saņēmis DNB un Nordea apvienošanās ziņojumu

Konkurences padome (KP) vēl nav saņēmusi DNB un Nordea banku apvienošanās ziņojumu, informē KP pārstāve Paula Vilsone.

Viņa uzsver, ka pirmšķietami konkrēto banku apvienošanās atbilst paziņošanas kritērijiem, tāpēc ziņojums būtu jāiesniedz konkurences iestādē.

Kad KP būs saņēmusi apvienošanās ziņojumu, iestādes mājas lapā tiks publicēta informācija par apvienošanās izvērtēšanas uzsākšanu. Izvērtēšanas ilgums būs atkarīgs no ziņojuma veida. Saīsinātā ziņojuma gadījumā iestāde to var vērtēt līdz trīs mēnešiem no tā saņemšanas dienas. Savukārt pilnā ziņojuma gadījumā - līdz četriem mēnešiem no tā saņemšanas dienas.

KP var pieņemt lēmumu par apvienošanās atļaušanu, atļaušanu ar saistošajiem noteikumiem, kas novērš iespējamo kaitējumu konkurencei, vai aizliegšanu, ja darījuma rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence jebkurā konkrētajā tirgū.

Db.lv jau rakstīja, ka Nordea un DNB noslēgušas vienošanos par darbības apvienošanu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, lai «izveidotu jaunu, vadošu banku Baltijā ar spēcīgām Ziemeļvalstu saknēm», liecina abu banku sniegtā informācija.

Nordea un DNB veiksmīgi papildināšot viena otras darbību. Nordea šo gadu laikā «guvusi pārliecinošas pozīcijas lielo uzņēmumu segmentā, savukārt DNB sevi pierādījusi kā spēcīgu tirgus spēlētāju mazo un vidējo uzņēmumu segmentā», teikts kredītiestāžu paziņojumā.