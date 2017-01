Krievijas uzņēmējs pagājušajā nedēļā Latvijā reģistrējis kompāniju ar 40 miljonu eiro pamatkapitālu

Pagājušajā nedēļā Uzņēmumu reģistrā un Komercreģistrā reģistrēti 147 jauni subjekti, kas ir par 22 subjektiem vairāk nekā pirms nedēļas.

Biedrību un nodibinājumu reģistrā tika reģistrēti 19 subjekti. No kopējā skaita visvairāk jeb 127 bija sabiedrības ar ierobežotu atbildību un 11 individuālie komersanti.

Pagājušajā nedēļā likvidēti 246 subjekti, kas ir par 107 subjektiem mazāk nekā pirms nedēļas.

Lielākais reģistrētais uzņēmums pēc pamatkapitāla pagājušajā nedēļā bija SIA Stern Holding ar 40 miljonu eiro pamatkapitālu.

Uzņēmuma juridiskā adrese ir Rīga, Kronvalda bulvāris 10 – 32. Kompānijas vienīgais valdes loceklis ir Krievijas pilsonis Vladislavs Šternfelds.

Otrs lielākais aizvadītajā nedēļā reģistrētais uzņēmums bija AS Conexus Baltic Grid ar 39,8 miljonu eiro pamatkapitālu.

Savukārt trešais lielākais reģistrētais uzņēmums bija SIA Butakovo Holding ar 4,114 miljonu eiro pamatkapitālu. Arī šīs kompānijas juridiskā adrese ir Rīga, Kronvalda bulvāris 10 – 32 un uzņēmuma vienīgais valdes loceklis - Vladislavs Šternfelds.

Db.lv jau rakstīja, ka Rīgā decembra beigās nodibināta AS Conexus Baltic Grid, kurai no AS Latvijas Gāze nodos dabasgāzes uzglabāšanas un pārvades sistēmas aktīvus.

Uz sapulci ieradušies jaundibināmās kompānijas akcionāri pārstāvēja teju 98% no uzņēmuma pamatkapitāla. Lēmums par Conexus Baltic Grid tika pieņemts ar 99,98% sapulces dalībnieku balsu, bet pret bija 0,02%.

Latvijas Gāzes valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis sapulcē pastāstīja, ka Conexus Baltic Grid faktiski darbību sāks, kad uzņēmums tiks iegrāmatots Komercreģistrā, ko paredzēts izdarīt janvāra pirmajā nedēļā.

Pēc viņa teiktā, jaunās kompānijas mērķis būs kļūt par līderi Baltijas reģionā, izmantojot dabasgāzes uzglabāšanas un pārvades sistēmas priekšrocības, vienlaikus nodrošinot caurspīdīgu uzņēmuma darbību un pārvaldību.