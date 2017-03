Krievijas VTB savas akcijas Eesti Krediidipank pārdevusi par 0,8 miljardiem rubļu

Krievijas finanšu grupā VTB ietilpstošais uzņēmums BM-Bank janvārī sev piederošos 59,7% Igaunijas bankas Eesti Krediidipank akciju pārdevis par 0,8 miljardiem rubļu (13 miljoniem eiro), liecina grupas finanšu pārskats.

Banka paziņojusi, ka darījuma rezultātā tai radušies 0,1 miljarda rubļu zaudējumi.

VTB daļa Igaunijas bankā pārdota ar grupu nesaistītam investoram.

Eesti Krediidipank VTB īpašumā nonāca, kad grupa pārņēma Bank Moskvi (tagad BM-Bank). 2016.gada jūnijā BM-Bank direktoru padome izskatīja jautājumu par dalības Eesti Krediidipank izbeigšanu. VTB piederēja 59,7% Igaunijas bankas Eesti Krediidipank akciju. Pērn novembrī banka informēja, ka iesaistījusies sarunās par sev piederošo akciju pārdošanu.

2015.gadā BM-Bank pārskatā norādīja, ka, neskatoties uz to, ka tā kontrolē vairāk nekā pusi Eesti Krediidipank akciju, Igaunijas bankā tai nav kontroles. Krievijas banka iesaistījās tiesvedībās ar citiem Eesti Krediidipank akcionāriem, kā rezultātā tiesa atņēma VTB pārstāvjiem tiesības Eesti Krediidipank padomē.

Jau vēstīts, ka janvāra beigās Igaunijas banka Inbank un mazumtirdzniecības grupa Coop Eesti iegādājas attiecīgi 25% un 59,7% "Eesti Krediidipank" akciju. Jaunie īpašnieki paziņoja, ka līdz šā gada rudenim Eesti Krediidipank darbu turpinās ar pašreizējo nosaukumu, bet pēc tam tās nosaukums būs Coop Pank.

Zināms, ka Coop Pank vadītājs būs Marguss Rinks, kurš agrāk vadīja Hansapank privāto klientu apkalpošanas segmentu.

Coop Eesti un Inbank plāno izpirkt atlikušos 20% Eesti Krediidipank mazākuma akciju un šā gada laikā piesaistīt papildu finanšu investoru.

Inbank darbu kā banka sāka 2015.gada aprīlī, piedāvājot pakalpojumus savā interneta bankā un ar plaša partneru tīkla starpniecību. Pašlaik bankas grupas aktīvo klientu skaits pārsniedz 160 tūkstošus.

Coop veido 19 kooperatīvi ar 80 tūkstošiem īpašnieku, un tirdzniecības tīklam ir 600 tūkstoši lojālu klientu.

Eesti Krediidipank ir viena no vecākajām bankām Igaunijā, bez nosaukuma maiņas strādājot kopš Igaunijas neatkarības atgūšanas. To dibināja bijušais Igaunijas centrālās bankas prezidents Reins Otsasons un vietējie uzņēmēji. Eesti Krediidipank peļņa 2015.gadā bija 1,8 miljoni eiro. Noguldījumi pieauga par nepilniem 29%, sasniedzot 267 miljonus eiro, veicinot to, ka bankas bilances vērtība pārsniedza 305 miljonus eiro. Kredītportfelis 2015.gadā pieauga par diviem miljoniem eiro, sasniedzot 153 miljonus eiro.

Eesti Krediidipank ir fliāle Latvijā.