Latvijā patlaban par Brexit lielāks satraukums nekā pašā Lielbritānijā

Latvijā patlaban ir lielāks satraukums par Brexit nekā pašā Lielbritānijā, Dienas Bizness rīkotajā konferencē Nodokļi 2017 sacīja BDO Latvia padomes locekle Vita Liberte.

Viņa uzsver, ka nodokļu jomā saistībā ar abu valstu sadarbību pagaidām viss paliek kā ir, izņemot mārciņas svārstības, un visa sadarbība ar Lielbritāniju turpinās kā līdz šim.

Vistiešāk Brexit gadījumā tiks skarti netiešie nodokļi. Tā, piemēram, PVN darbojas visā ES. Tajā pašā laikā tas ir labs nodoklis jebkurā valstī, un neviena valsts nav gatava to atcelt, uzsver eksperte. Līdz ar to Lielbritānija strādā pie tā, lai atvieglotu importa un eksporta procedūras, ja tā izstāsies no ES un zudīs vienotā nodokļu sistēma . Līdz ar to Lielbritānijas PVN visdrīzāk saglabāsies esošajā formā.

Eksperte pieļauj, ka Lielbritānija varētu cīnīties, ka tā paliek vienotajā muitas zonā, jo izstāšanās nozīmētu daudz jaunu ierobežojumu tās uzņēmējiem.

Pēc Brexit gan Lielbritānijas, gan Latvijas UIN nemainīsies. Patlaban tiek aktīvi diskutēts par vienotu UIN visā ES. Ja Brexit notiks, tad UK runās par vienota UIN ieviešanu visā Eiropā, viņa prognozē.

Kā liecina Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras apkopotie dati, 2015. gadā Latvijas kopējais preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums ar Lielbritāniju bija 1,3 miljardi eiro, kas ierindoja Lielbritāniju 6. vietā Latvijas ārējās tirdzniecības partneru starpā.

Kopējais preču un pakalpojumu eksports uz Lielbritāniju bija 969,9 milj. EUR, kas veido 6,7% no Latvijas kopējā eksporta, savukārt preču un pakalpojumu imports – 395,4 milj. EUR, kas veido 2,7% no Latvijas importa. Salīdzinājumā ar 2014. gadu eksports ir palielinājies par 9%, bet imports ir krities par 3%. 2015. gadā Lielbritānija bija Latvijas 4. nozīmīgākais eksporta un 11. nozīmīgākais importa partneris.

Tirdzniecības bilance bija pozitīva (574,5 milj. EUR). - 2015. gadā Latvijas preču eksports uz Lielbritāniju bija 542,9 milj. EUR, kas ir par 6% vairāk nekā 2014. gadā, bet imports no Lielbritānijas – 230,4 milj. EUR, krītot par 7% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

2015. gadā Latvijas pakalpojumu eksports uz Lielbritāniju bija 427,1 milj. EUR, pieaugot par 12%, bet pakalpojumu imports – 165 milj. EUR, palielinoties par 3% salīdzinājumā ar 2014. gadu. - 2015. gada beigās Lielbritānijas uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā bija Latvijā bija 523,6 milj. EUR, savukārt Latvijas uzkrātās tiešās investīcijas Lielbritānijā bija 23,6 milj. EUR.