Lielāko komercķīlu pagājušajā nedēļā devusi SIA Energokomplekss

Reģistrēto komercķīlu kopējā prasījuma summa ir 236,57 miljardi eiro, no kuriem ir spēkā komercķīlas ar kopējo maksimālo prasījuma summu 167.87 miljardi eiro.

Dzēsto reģistrēto komercķīlu kopējā prasījuma summa ir 68,70 miljardi eiro.

Aizvadītajā nedēļā lielāko komercķīlu devusi SIA Energokomplekss – 1,425 miljonu eiro vērtībā. Ķīlu ņēmusi AS Citadele banka.

Otru lielāko komercķīlu devusi Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta zemnieku saimniecība Sprogas – 190,5 tūkstošu eiro vērtībā, un to ņēmusi AS SEB banka.

Savukārt trešo lielāko komercķīlu devusi SIA Amatnieks AN – 126 tūkstošu eiro vērtībā. To ņēmusi AS Swedbank.