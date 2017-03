LTAB uzlabojis līdzekļu atgūšanu no neapzinīgajiem autovadītājiem

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB), kas administrē OCTA Garantijas fondu, pilnveidojis līdzekļu atgūšanas veidus no tiem autovadītājiem, kas izraisījuši CSNg bez OCTA apdrošināšanas, bet kavē vai izvairās no zaudējumu segšanas Garantijas fondam.

«Mūsu mērķis ir rast efektīvākas metodes, kā sabalansēt Garantijas fonda ienākumus un izdevumus, kas ir visu autoīpašnieku interesēs, jo obligātie atskaitījumi Garantijas fondā tiek veikti no ikviena spēkrata īpašnieka iegādātās OCTA polises,» skaidro LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.



Lai sekmētu ātrāku un efektīvāku līdzekļu atgūšanu Garantijas fondā, LTAB turpmāk ciešāk sadarbosies ar apdrošinātājiem, apmainoties ar informāciju par tiem klientiem, kuri pretendē uz OCTA apdrošināšanas atlīdzību un vienlaikus ir arī Garantijas fonda parādnieki.

«Esam izstrādājuši mehānismu, kā tiesiskā ceļā saņemt Garantijas fondā līdzekļus no autoīpašniekiem - likumpārkāpējiem, kas iepriekš izraisījuši CSNg bez OCTA un radījuši zaudējumus Garantijas fondam un paralēli arī pretendē saņemt no apdrošinātāja OCTA atlīdzību,» informē LTAB valdes priekšsēdētājs.



«Pērnā gada beigās apdrošinātāji uzsāka veikt iemaksas Garantijas fondā, ko paredz normatīvie akti gadījumā, ja Garantijas fonda apmērs samazinās zem 20 milj. EUR. Ņemot vērā pēckrīzes gados raksturīgos lēnos ekonomikas izaugsmes tempus, OCTA vidējās atlīdzības pieaugumu ik gadu, kā arī citus faktorus, prognozējam, ka obligātās iemaksas Garantijas fondā varētu būt jāveic daudzus gadus. Tādēļ nepieciešams meklēt un izmantot dažādus risinājumus, kā maksimāli efektīvi sabalansēt Garantijas fonda izdevumus un ieņēmumus,» skaidro J.Abāšins.



Zaudējumu atlīdzība no Garantijas fonda tiek izmaksāta saskaņā ar OCTA likuma un starptautisko normatīvo aktu prasībām. Lielāko Garantijas fonda atlīdzību izmaksu daļu sastāda izmaksas par CSNg, kurus ir izraisījuši transportlīdzekļi bez OCTA apdrošināšanas. 2016. gadā no OCTA Garantijas fonda atlīdzībās cietušajiem kopā tika izmaksāti 2,6 miljoni EUR, bet atgūti – nedaudz vairāk nekā 1 miljons EUR.



1997. gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt ceļu satiksmes negadījumā cietušo trešo personu interešu aizsardzību Latvijā un Zaļās kartes dalībvalstīs. Sistēmas sekmīgākai darbības nodrošināšanai ir izveidots LTAB, kurā apvienojušās apdrošināšanas sabiedrības, kurām ir tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā.