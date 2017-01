Uzņēmumi Latvijā bieži saskaras ar situāciju, ka tiem nav pietiekama nodrošinājuma un iespēju ieķīlāt aktīvus pietiekamā apjomā, lai bankā saņemtu finansējumu biznesa attīstībai vai saņemtu to nepieciešamajā apjomā. Īpaši raksturīgi tas ir uzņēmumiem izaugsmes fāzē, arī jauniem uzņēmumiem, to skaitā pārtikas ražotājiem, tirgotājiem, pakalpojumu sniedzējiem, būvniekiem, kokrūpniekiem un citiem.

Lai nodrošinājuma trūkums neierobežotu iespējas saņemt finansējumu bankā un nebremzētu dzīvotspējīga biznesa attīstību, gan mazajiem, gan lielajiem uzņēmumiem ir pieejamas valsts garantētas kredītu garantijas Attīstības finanšu institūcijā Altum . Kredītu garantijām ir paredzēti ievērojami līdzekļi, vairāk nekā 150 miljoni eiro, kas palīdzēs tautsaimniecībā ieplūst vēl lielākiem resursiem un palīdzēs uzņēmumiem un ekonomikai augt.

Iepludina līdzekļus

Valsts stratēģiskais redzējums, ko īsteno Altum, ir īpaši svarīgs šajā laikā, kad Latvijas ekonomika neattīstās tik strauji, kā gribētos, un kad gan bankas, gan uzņēmēji joprojām ir piesardzīgi savās darbībās. To nosaka vairāki faktori – ģeopolitiskā spriedze, Brexit, ASV prezidenta vēlēšanas u. c. Altum apkopotie dati liecina, ka pagājušajā gadā uzņēmumi vairāk ņēma garantijas apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai, investīciju projektu bija mazāk (finanšu līzings, investīciju kredīti).