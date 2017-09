Nasdaq: Biržā pēc Madara Cosmetics varētu ienākt vēl kāds uzņēmums

«Baltijā, tostarp arī Latvijā, pašlaik ir vairāki uzņēmumi, kuri plāno nākt uz biržu. Šogad maijā Lietuvā alternatīvajā tirgū First North akcijas sāka kotēt lauksaimniecības tehnikas uzņēmums East West Agro. Kā jau ziņots, Latvijā par ienākšanu biržā ir paziņojis kosmētikas ražotājs Madara Cosmetics. Ir vairāki uzņēmumi, tomēr tas būs viņu ziņā, kad par to publiski paziņot. Arī Igaunijā ir ļoti liela varbūtība, ka vēl šogad biržā ienāks vismaz viens jauns uzņēmums. Turklāt šogad First North sertificēto konsultantu sarakstam pievienojās vēl četri jauni sertificētie konsultanti, kas sniegs pakalpojumus un konsultēs augošus uzņēmumus sagatavošanās procesā ceļā uz alternatīvo tirgu First North,» sacīja Aščuks.

Interesi par biržu viņš skaidroja ar to, ka pašlaik akciju tirgos ir redzama liela aktivitāte. «Noskaņojums biržās ir ļoti pozitīvs. Tas ir saistīts arī ar globālām norisēm. Uzņēmumi nāk uz biržu, un viskarstākais punkts ir Zviedrijā, kur šogad kopumā, visticamāk, akcijas sāks kotēt 100 uzņēmumu. Tas - pat globālā kontekstā - ir milzīgs sasniegums. Akcijām ir augstas cenas, un tas uzņēmumiem liek domāt par naudas piesaistīšanu biržā. Visiem šiem aspektiem ir pozitīva loma, tādēļ uzņēmumi skatās uz biržu,» skaidroja Aščuks. Viņš piebilda, ka arī Rīgas biržās indekss OMX Riga, kas raksturo akciju cenu izmaiņas, šogad pirmo reizi pārsniedza 1000 punktu robežu.

Vienlaikus biržas Nasdaq vadītājs Baltijā atzina, ka tādiem tirgiem kā Baltijā ik pa laikam ir jāsamierinās arī ar uzņēmumu akcionāru lēmumiem publisko tirgu pamest. «Es teikšu, tas ir mazāku un reģionālu biržu liktenis - ka uzņēmumi var aiziet no publiskā tirgus -, jo vienmēr pastāv varbūtība, ka kādu uzņēmumu lielākais vai vairāki lielākie akcionāri vēlēsies izpirkt. Tas notiek gan šeit, gan citur pasaulē. No šāda likteņa ir pasargāti tikai ļoti lieli tirgi, jo nav tāda investora, kurš spētu izpirkt, piemēram, visas "Apple" akcijas. Taču Latvijas mēroga uzņēmumiem tas ir daudz iespējamāks scenārijs. No biržu skatpunkta ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai uz biržu nāk jauni uzņēmumi,» sacīja Aščuks.

Jau vēstīts, ka birža Nasdaq Riga sākusi procedūru Madara Cosmetics akciju tirdzniecības sākšanai alternatīvajā tirgū First North. Madara Cosmetics akcijas plānots iekļaut biržā, lai nodrošinātu resursus līdzšinējā uzņēmuma attīstības tempa turpināšanai, īpaši koncentrējoties uz attīstību ārvalstu tirgos.