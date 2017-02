New Hanza Capital iegūst 30% SIA SG Capital Partners AIFP kapitāla daļas

ABLV grupas uzņēmums ieguldījumiem komercīpašumos AS New Hanza Capital ir ieguvis 30% no alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka SIA SG Capital Partners AIFP kapitāla daļām.

Attiecīgi, ABLV Bank, AS ir iegūta netieša būtiska līdzdalība minētajā uzņēmumā, liecina bankas paziņojums Nasdaq Riga.

SIA SG Capital Partners AIFP 2016. gada novembrī ir reģistrējies Finanšu un kapitāla tirgus komisijā kā alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, līdz ar to tas ir tiesīgs sniegt fonda ieguldījumu pārvaldīšanas un riska pārvaldīšanas pakalpojumus. Tā mērķis ir piesaistīt institucionālo klientu līdzekļus un ieguldīt tos nekustamā īpašuma jomā.

Līdz ar izmaiņām dalībnieku struktūrā, SIA SG Capital Partners AIFP valdes sastāvā kā viens no trīs valdes locekļiem ar kopīgām pārstāvības tiesībām ir iecelts New Hanza Capital izpilddirektors Andris Kovaļčuks. SIA SG Capital Partners AIFP valdes priekšsēdētājs ir Harijs Švarcs.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināta sabiedrība. Tās darbības mērķis ir ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus komercīpašumos, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un audzēt īpašumu vērtību ilgtermiņā. New Hanza Capital, AS lielākais akcionārs ir ABLV Bank, AS, kurai pieder 88% uzņēmuma akciju. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centrs Ķekavas novadā un citi īpašumi.