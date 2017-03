DB klubs: Nodokļu stratēģiju neļaus saplosīt

Finanšu ministrija cer uz politiķu atteikšanos no valsts budžeta plosīšanas, jo aizsardzība, veselība un nodokļu stratēģija ir trīs vaļi nākamā gada budžeta kontekstā, citas vaļības tēriņos nevajadzētu atļauties

Šādu striktu nostāju, runājot par plānotajām nodokļu politikas reformām un to ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, pauž DB Uzņēmēju kluba ilgi gaidītā viešņa finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola.

Lauvas tiesu nodokļu modelēšanas darba paveica Finanšu ministrija un Latvijas Banka. «Darījām to paralēli, salīdzinot datus un pieņēmumus. Ciparus sarēķināt ir viegli, ja ir pareizi pieņēmumi,» pārliecinājusies D. Reizniece-Ozola. Taču virziens lūkots arī caur biznesa vides prizmu. Tādējādi uzņēmēji, to organizācijas ir vieni no galvenajiem partneriem nodokļu stratēģijas veidošanā. Nodokļu politikas prioritātes, par ko vienošanās panākta pērn, ir palielināt konkurētspēju un eksportpotenciālu, mazināt nevienlīdzību un palielināt nodokļu ieņēmumus, lai tie veidotu vienu trešdaļu no IKP. «Papildus esam vienojušies, ka svarīgi nodrošināt nodokļu stabilitāti. Nedrošības sajūta attur no papildus investīcijām,» saka ministre.

Nodokļu eksperts, zvērināts advokāts Jānis Zelmenis gan pauž pārdomas, ka Finanšu ministrija izšķīrusies skriet pakaļ pārāk daudziem zaķiem. Tā var kaut ko arī nenoķert, līdz Saeima saplosa vērienīgās ieceres. Finanšu ministre ir droša, ka tomēr jāmēģina nosēdēt uz trim krēsliem, nepazaudējot tempu un apņēmību. Viņu iedrošina uzņēmēju organizāciju atbalsts, jo viens nav cīnītājs. «Svarīgi, lai cīņā par detaļām nesaplosītu sākotnējo piedāvājumu. Protams, liels kārdinājums būtu atstāt tās lietas, kas patīk un atteikties no tām, kas ne pārāk, jo kompensācijas mehānismā ir arī atsevišķu nodokļu palielinājums. Bet uz nodokļu sistēmu jāraugās kā kompleksu pasākumu. Būtiski nepazaudēt saikni starp valdību un Saeimu, lai otrā zina, ko piedāvājam. Tas tiesa, ka pretējā gadījumā nodokļu pakete, nonākot Saeimā, var tikt saplosīta, pazaudēts fokuss un neizdodas pieņemt lēmumus,» atzīst D. Reizniece-Ozola.

Visu rakstu Nodokļu stratēģiju neļaus saplosīt lasiet 30. marta laikrakstā Dienas Bizness.