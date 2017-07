Līdz ar plānotajām pārmaiņām nodokļu sistēmā ir jābūt izmaiņām arī kopējā valsts pārvaldē, sacīja gaļas pārstrādes uzņēmuma Forevers valdes priekšsēdētājs Andrejs Ždans.



«Nodokļu sistēma ir tikai daļa no kopējās valsts pārvaldes sistēmas. Ja mēs mainām nodokļu sistēmu, tad izmaiņām ir jābūt arī kopējā valsts pārvaldē. Līdz ar to ir jādomā nevis tikai par to, kā nodokļus iekasēt, bet kā attīstīt ar nodokļiem apliekamo bāzi. Tas jau ir ekonomiskās politikas jautājums, tālākās attīstības jautājums,» teica Ždans.