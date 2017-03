Ieceri par nodokļu automātisku apmaksu vērtē piesardzīgi

Visu rakstu «Viss atkarīgs no niansēm» lasiet 20. marta laikrakstā Dienas Bizness.

Ieceri par nodokļu automātisku apmaksu no īpaša darījumu konta finanšu konsultāciju uzņēmumu pārstāvji vērtē piesardzīgi, pirmdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

DB jau rakstīja par ieceri, ka mazajam biznesam, kas nodokli maksā no apgrozījuma, no nākamā gada pašam varētu vairs nevajadzēt pārskaitīt attiecīgo summu valstij – to visu viņu vietā varētu veikt bankā izveidotais darījumu konts.

«Jāskatās detaļas, kādas būs šī plāna nianses, jo tieši tām būs būtiska ietekme,» saka Raivo Pede, finanšu vadības kompānijas Primum valdes priekšsēdētājs. Viņa skatījumā šis ierosinājums neattieksies uz patentmaksas maksātājiem, jo tie maksā pirms patenta saņemšanas, līdz ar to viņiem tas nav aktuāli. Ja saimnieciskās darbības veicēji nav mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji, arī viņiem šī iecere nebūs piemērojama, jo nodokli nosaka no ienākumu un izdevumu starpības. R. Pede arī uzskata, ka autoratlīdzību saņēmējiem tas varētu būt sarežģīti piemērojams, piemēram, tiem autoriem, kuri atlīdzību saņem no reģistrēta nodokļu maksātāja, jau šobrīd IIN tiek ieturēts un samaksāts budžetā viņu vietā. «Faktiski paliek tikai mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji. Valstij šāda iecere ir izdevīga, jo ātri un efektīvi iekasē naudu, samazinās nodokļu parādnieku skaits. Taču es neredzu, ka šādas nodokļa maksāšanas dēļ grāmatvedībā kaut kas kļūs vieglāks, ja vien negrozīs normatīvos aktus, paredzot, ka šie mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji, kas automātiski nomaksā nodokļus, var neveikt grāmatvedības uzskaiti, kas ir maz ticams,» viņš saka.

Visu rakstu Viss atkarīgs no niansēm lasiet 20. marta laikrakstā Dienas Bizness.