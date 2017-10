Ienākumu deklarācijas šogad iesniedz aktīvāk

No šī gada 1.janvāra līdz 30.septembrim Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ir iesniegtas vairāk nekā 800 tūkstoši gada ienākumu deklarācijas, kamēr visa 2016.gada laikā tie bija aptuveni 722 tūkstoši deklarāciju. Tādējādi šogad deviņos mēnešos iesniegts par 11% vairāk gada ienākumu deklarāciju nekā 2016.gadā kopā, informē VID Sabiedrisko attiecību daļā.

«Tomēr neraugoties uz būtisko pieaugumu, VID tikai attiecībā uz 700 deklarācijām jeb 0,16% gadījumu ir kavējis likumā noteikto trīs mēnešu atmaksas termiņu. Ņemot vērā šogad veiktās izmaiņas likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli», VID līdz gada beigām veiks nokavējuma naudu aprēķinu par katru nokavēto dienu un izmaksās to nodokļu maksātājiem. Lai to saņemtu, papildu iesniegumi no nodokļu maksātājiem nav nepieciešami,» skaidro dienestā.

VID arī norāda, ka publiski izteiktais pārmetums par atmaksājamās summas nepalielināšanu ar nokavējuma naudu gadījumos, kad kavēts likumā noteiktais atmaksas termiņš, ir novērsts. Uz to norādīja Valsts kontrole revīzijas ziņojumā «Par Latvijas Republikas 2016.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem».

Dienests to saista ar atšķirīgu likuma normu interpretāciju. Taču jau kopš šī gada 1.janvāra esot veikti precizējumi likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli», kas skaidri nosaka, ka situācijās, kad tiek kavēti likumā noteiktie termiņi iedzīvotāju pārmaksāto nodokļu atmaksai, VID ir pienākums aprēķināt nokavējuma naudu par katru nokavēto dienu un to izmaksāt kopā ar nodokļu maksātājam atmaksājamo summu, lai nodrošinātu vienlīdzīgu un godprātīgu attieksmi pret iedzīvotājiem.

Lai iespējami īsākā laika posmā veiktu iedzīvotājiem nodokļu atmaksu, VID šogad ir pilnveidojis un centralizējis gada ienākumu deklarāciju apstrādes procesu, un šogad atmaksa vidēji tiek veikta 30 dienās pēc gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas. Ja nepieciešama papildu informācija vai datu precizēšana, atmaksa tiek veikta likumā noteiktajā triju mēnešu laikā.

«Arī Valsts kontroles apgalvojums par to, ka mantiniekiem nav iespējams atgūt nodokļu pārmaksu, kas pienākas jau mirušām personām, nav gluži korekts. Vēršam uzmanību, ka jau šobrīd mantinieki šo pārmaksu var atgūt mantošanas procesā. Attiecīgās mantojuma lietas ietvaros notāram vai tiesu izpildītājam ir jāvēršas VID un viņam tiek sniegta informācija par nodokļu pārmaksas apmēru,» norāda dienestā.

VID atgādina, ka gada ienākumu deklarāciju par 2016.gadu, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem un diferencēto neapliekamo minimumu, var iesniegt trīs gadu laikā, tas ir, vēl visu 2017.gadu un līdz pat 2020.gada 16.jūnijam.