Ienākumu nodokļu revolūcijas uznāciens

Reinvestēto peļņu ar uzņēmumu ienākuma nodokli neapliks, iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi samazinās līdz 20%, minimālo algu paaugstinās līdz 430 eiro, bet neapliekamo minimumu līdz 300 eiro, toties augs akcīzes nodokļa likme, trešdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Tāds ir Finanšu ministrijas un uzņēmēju organizāciju – LDDK un LTRK – piedāvātais nodokļu pārmaiņu rāmis, par kura detaļām notiks diskusijas īpašā vadības grupā, kurā līdzās valdības un uzņēmēju, arodbiedrību pārstāvjiem darbosies arī valdošo politisko partiju un pašvaldību pārstāvji. Iecerēts, ka konkrēti grozījumu projekti tiks sagatavoti līdz vasarai. Par to, vai viss iecerētais reformu plāns tiks īstenots jau no 2018. gada, vēl nav pārliecības, jo pastāv arī iespējas to izstiept laikā. Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdē piedāvājumus jau atbalstījis gan LTRK prezidents Aigars Rostovskis, gan LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola piedāvā kompleksu risinājumu, kurā sasaistīti kapitāla un iedzīvotāju nodokļi. Proti, ieviest reinvestētās peļņas neaplikšanu ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) uzņēmumiem, izņēmumi būtu tikai tie, kuri strādā speciālās ekonomiskās zonas, brīvostas režīmā vai arī saņēmuši Ministru kabineta svētību lielo investīciju projektu īstenošanai. Savukārt, izņemot dividendes, UIN likme būtu 20% pašreizējo 15% vietā, fiziskām personām, saņemot dividendes, iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme būtu 0% pašreizējo 10% vietā. Latvijas Bankas eksperti piedāvā 20% UIN likmi, 20% likmi arī dividendēm un kapitāla pieaugumam, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodoklim. Savukārt Domnīca Certus aicina reinvestēto peļņu neaplikt ar UIN mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, savukārt lielajiem uzņēmumiem saglabāt pašreizējo sistēmu.

«Latvijas un Igaunijas UIN sistēmas atšķiras, un pāriet no vienas uz otru nebūs nemaz tik vienkārši,» skaidro Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes loceklis un nodokļu eksperts Ainis Dābols. Viņš atgādina, ka peļņas nodokli var koriģēt atbilstoši īpašnieku interesēm: ja ir vēlme saņemt dividendes – tiks uzrādīta peļņa, ja nav vajadzības izmaksāt dividendes – peļņa var netikt uzrādīta. Latvijā pastāv dažādas peļņas nodokļa atlaides, kādu nav Igaunijā.

