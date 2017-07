Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida pirmdien nolēmusi neizsludināt pagājušajā mēnesī parlamentā pieņemto likumu par tā dēvēto cukura nodokli saldinātajiem dzērieniem un atdevusi to Rīgikogu otrreizējai caurlūkošanai.

Skaidrojot savu lēmumu, viņa norādījusi, ka atbalsta jaunā likuma mērķi - samazināt ar cukuru saldināto dzērienu patēriņu un to radīto kaitējumu veselībai, īpaši attiecībā uz bērniem, - taču iebilst pret likuma punktu, kas nosaka izņēmumu attiecībā uz tiem saldinātajiem dzērieniem, kas tiek tirgoti starptautiskās satiksmes kuģos un lidmašīnās.

Kā teikts Kaljulaidas paziņojumā, kas publicēts prezidentes oficiālajā interneta vietnē, šis izņēmums ir pretrunā ar Igaunijas konstitūcijā ietverto līdztiesīgas attieksmes principu, jo likumdevējs nepamatoti paredzējis priekšrocības vienai nozarei salīdzinājumā ar citām.

Izskatot likumprojektu otrajā lasījumā, deputāti pēc parlamenta Finanšu komisijas ieteikuma nolēma iekļaut likumā punktu, kas paredzētu atbrīvot no nodokļa saldinātos dzērienus, kuri tiek piegādāti starptautisko reisu kuģiem vai lidmašīnām. Šādu izņēmumu komisijai maijā lūdza Igaunijas prāmju operatorkompānija Tallink, skaidrojot, kā jaunais nodoklis ietekmēs kuģniecības nozari.

Prezidente atzinusi, ka šis nodoklis tiešām ietekmēs jūras satiksmes un aviācijas nozari, bet norādījusi, ka līdzīga ietekme tam būs arī uz citām nozarēm, taču likumdevēju izstrādātais paskaidrojuma raksts neliecina, ka tas būtu ņemts vērā.

Kā ziņots, Rīgikogu pirms divām nedēļām pieņēma likumu, kas paredz aplikt ar nodokli saldinātos dzērienus, kuri satur vairāk par pieciem gramiem cukura uz 100 mililitriem.

Dzērieniem ar cukura saturu 5-8 grami uz 100 mililitriem nodoklis tiks noteikts 10 eiro centi par litru, bet, ja cukura saturs būs lielāks - 30 eiro centi par litru.

Dzērieniem, kas satur saldinātājus, nodokļa likme arī būs 10 eiro centi par litru. Nodokļa likme dzērieniem, kas satur gan saldinātājus, gan cukuru, tiks noteikta tādā pašā kārtībā kā cukuru saturošiem dzērieniem. Saldinātajiem dzērieniem, kas pirms lietošanas jāatšķaida, nodokli noteiks atkarībā no cukura un saldinātāja satura atšķaidījumā.

Tiesa gan, lai ražotājiem būtu pietiekami laika recepšu izmaiņu ieviešanai un patērētāji varētu pierast pie jaunajiem produktiem, nodokļa ieviešanā paredzēta pakāpenība. Proti, no nākamā gada augstākā nodokļa likme - 30 eiro centi par litru - tiks noteikta dzērieniem, kuru cukura sastāvs nav mazāks par desmit gramiem uz 100 mililitriem, no 2019.gada šī robeža tiks pazemināta līdz deviņiem gramiem, bet no 2020.gada - līdz astoņiem gramiem.

Igaunijas valdība arī lūgs Eiropas Komisijas atļauju noteikt izņēmumus attiecībā uz dabiskajām sulām, piena dzērieniem un jogurtiem, kam nav papildus pievienots cukurs vai saldinātāji. Izņēmumu paredzēts noteikt arī attiecībā uz tādiem saldinātajiem dzērieniem, kuri tiek izmantoti citu dzērienu, pārtikas, medikamentu vai līdzīgas produkcijas ražošanā.

Igaunijas Pārtikas rūpniecības savienība, Lauksaimniecības un tirdzniecības kamera un Tirdzniecības un rūpniecības kamera vērsās pie prezidentes ar aicinājumu neizsludināt likumu, paužot viedokli, ka tas ir pretrunā ar valsts konstitūciju un labu likumdošanas praksi.

Igaunijas Finanšu ministrija cer, ka saldināto dzērienu aplikšana ar nodokli 2018.gadā ļaus palielināt valsts budžeta ieņēmumus par 15 miljoniem eiro, 2019.gadā - 16 miljonus eiro un 2020.gadā - par 17 miljoniem eiro.

ANO Pasaules veselības organizācijas pētījums liecina, ka pārmērīga cukura lietošana izraisa veselībai bīstamu aptaukošanos, un Igaunijā salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstīm pēdējā laikā aptaukošanās pieaugušo un īpaši skolēnu vidū bijusi viena no straujākajām.

Paredzēts, ka likums stāsies spēkā no nākamā gada 1.janvāra.