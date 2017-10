Jānis Lagzdiņš stāsta par nodokļu administrācijas strīdu ar ss.lv: «Tas bija tests»

To intervijā DB stāsta ZAB Pricewaterhouse Coopers Legal vadošais partneris Jānis Lagzdiņš, kurš pildīja mediatora funkcijas Valsts ieņēmumu dienesta un sludinājumu portāla ss.lv īpašnieka strīdā.

Fragments no intervijas, kas publicēta 4. oktobra laikrakstā Dienas Bizness:

Cik viegli vai grūti bija būt par mediatoru plašu rezonansi ieguvušajā nodokļu administrācijas strīdā ar sludinājuma portāla ss.lv īpašniekiem?

Nenoliedzami, ka šis skaļais strīds bija un ir sava veida tests mediācijas procesam Latvijā. Lai arī mediācija no spēkā esošā normatīvā regulējuma viedokļa pagaidām nav iespējama administratīvo pārkāpumu lietās ar valsts un pašvaldību iestādēm, taču pozitīvs piemērs ir Valsts ieņēmumu dienesta un ss.lv strīda iznākums. Šajā strīdā nebija jautājums par to, ka uzņēmums būtu nodokļu nemaksātājs vai parādnieks. Strīds vai, pareizāk sakot, nesaprašanās bija par informācijas apjomu, kurš ir vai nav jānodod VID rīcībā. Vēl jo vairāk, ja nav skaidra regulējuma normatīvajos aktos – cik tad viena puse var pieprasīt informāciju un cik otra atteikties sniegt šādas ziņas. Minēto iemeslu dēļ arī abas puses nevēlējās turpināt eskalēt situāciju, un tas kalpoja kā motivācija, lai sēstos pie sarunu galda un sarunas vadītu neatkarīga trešā puse – mediators. Ir liels gandarījums, ka faktiski no tā brīža, kad kļuvām par mediatoru šajā strīdā, divu nedēļu laikā mums izdevās palīdzēt abām pusēm rast abpusēji apmierinošu risinājumu. Jāatzīst, ka šāda procesa laikā mediatoram ir nepieciešama arī spēcīga speciālistu komanda, jo runa nav tikai par juridiskiem, bet arī biznesa vadības, IT un datu aizsardzības jautājumiem. Sīkākas detaļas par šo procesu gan paust atturēšos, jo man kā mediatoram ir svarīgi ievērot pilnīgu neitralitāti un konfidencialitāti gan attiecībā pret trešajām personām, gan arī pret mediācijas dalībniekiem par to informāciju, ar kuru tās dalījās individuālajās sarunās, un mediācijas procesu kopumā. Vēlos vēlreiz uzsvērt – strīdu risināšana nav tikai juridiska rakstura pasākums.

Vai pēc šī skaļā un plašu publicitāti ieguvušā gadījuma nav palielinājies interesentu loks, kuri vēlētos izmantot mediācijas procesu?

Ir pāragri izdarīt kādus secinājumus, taču perspektīvā ss.lv strīds ar nodokļu administrāciju par informācijas sniegšanu ir labs aizsākums, lai veicinātu šī instrumenta izmantošanu Latvijā līdzīgos gadījumos un ne tikai. Šis ir piemērs un vienlaikus arī signāls tam, ka ir nepieciešams normatīvais regulējums, kas dotu iespēju strīdos ar valsts iestādēm nevis uzreiz īstenot bargus pasākumus, bet gan sēsties pie sarunu galda un ar mediatora palīdzību meklēt risinājumu. Tiesāšanās ar katru gadu kļūst arvien dārgāka, tā mēdz ievilkties un kopumā nodara vairāk posta nekā labuma visām iesaistītajām pusēm.

Visu interviju Jādod iespēja nogludināt arī nodokļu strīdus lasiet 4. oktobra laikrakstā Dienas Bizness.