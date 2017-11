Griestu pacelšana var nesasniegt cerēto

Paaugstinot attaisnoto maksājumu limitu par izglītību un veselību no pašreizējiem 215 eiro līdz 600 eiro gadā, būs gan ieguvēji, gan arī zaudētāji

To paredz valdības sēdē izskatītie grozījumi noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem. Sākotnēji daudzus DB aptaujātos šāds izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu limita pieaugums iepriecina, jo līdzšinējais vairs sen neatbilst reālajām šo pakalpojumu izmaksām. Tomēr jaunajā – 600 eiro gada limitā – iekļauti visi izdevumi, arī tie, par kuriem līdz šim tika atmaksāta visa iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa – zobārstniecība, plānveida medicīniskās manipulācijas, kā arī ziedojumi, ja vien to ļāva konkrētā cilvēka samaksātais iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs. Vienlaikus jārēķinās, ka šim limitam ir arī otri griesti – procentuāli tie ir 50% no maksātāja gada apliekamā ienākuma.

Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta direktore Astra Kaļāne uzsvēra, ka attaisnoto maksājumu limita griestu paaugstināšana ir izdevīga iedzīvotājiem, jo viņi varēs atgūt ievērojami lielāku summu no valsts. Pašlaik var atgūt 49,45 eiro, bet no 2019. gada par 2018. gada maksājumiem – 120 eiro. Būtiski saprast, ka pārmaksāto nodokli atmaksās, rēķinot pēc zemākās IIN likmes. Proti, lai arī Latvijā no 2018. gada būs trīs IIN likmes, tomēr atmaksa par attaisnotajiem izdevumiem tiks rēķināta pēc mazākās – 20% likmes.

A. Kaļāne nenoliedza, ka jaunievedums būtībā ierobežo kopējo nodokļu maksātāja atgūstamo summu līdz 120 eiro gadā, savukārt pašlaik šī summa 49,45 eiro + ziedojumi varēja ievērojami pārsniegt nākotnes maksimālos griestus 120 eiro apmērā. Piemēram, ziedojot 1000 eiro sabiedriskā labuma organizācijai, varēja atgūt 230 eiro, kas samaksāti kā iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Vairāki DB aptaujātie norādīja, ka nezina nevienu augstāko mācību iestāžu programmu, kuras gada mācību maksa būtu 600 eiro.



