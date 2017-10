Juridisko adrešu jomā piedāvā revolūciju

To paredz Tieslietu ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par komersantu juridisko adrešu regulējumu. Par šajā ziņojumā ietvertajiem risinājumiem un to likteni būs jālemj valdībai, kurai tiek piedāvāts noteikt termiņu - līdz nākamā gada februārim sagatavot attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos. DB aptaujātajiem komerctiesību ekspertiem un uzņēmējiem nav iebildumu pret ziņojumā minēto, taču svarīgākais būšot sagatavotie normatīvo aktu grozījumu projekti.

Informatīvajā ziņojumā tiek piedāvāta revolūcija attiecībā uz uzņēmumu adresēm, proti, tiek piedāvāts atteikties no tā dēvētās juridiskās adreses, kurā jāatrodas konkrētā uzņēmuma vadībai, tā vietā pārejot uz tā dēvēto sasniedzamības adresi. Bijušais Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs, Saeimas deputāts Ringolds Balodis norāda, ka būtībā tiek piedāvāts legalizēt esošo situāciju, kad ļoti daudziem uzņēmumiem to juridiskā adrese nesakrīt ar faktisko, turklāt, viņaprāt, valsts rīcībā arī neesot instrumentu, kā šo problēmu vispār atrisināt. Eiropā tiek lietoti divi jēdzieni – juridiskā adrese un galvenā biroja adrese –, kuri var atšķirties. Arī Latvijā ir piemēri, kur uzņēmuma juridiskā adrese būtībā ir tikai korespondences saņemšanas adrese, savukārt uzņēmuma lēmuma pieņēmēji atrodas citviet – vada uzņēmumu, piemēram, no ārzemēm. Lai arī Latvijā ar Komerclikumu un Civillikumu juridiskā adrese ir piesaistīta pie tās, no kuras uzņēmums tiek vadīts – kur atrodas valde, tomēr, kā atzīst Tieslietu ministrija, praksē šī prasība pilnībā netiekot iedzīvināta. Tādējādi uzņēmuma juridiskā adrese – sēdeklis – vēl nenozīmējot, ka tajā kādam ir visu laiku jāatrodas, turklāt tehnoloģiju attīstība ļauj uzņēmuma vadību un arī lēmumu pieņemšanu nodrošināt attālināti. Tāpat jārēķinās, ka papīra dokumentu kļūst arvien mazāk un to vietā tiek izmantoti elektroniskie, tādējādi tie ir arī pieejami attālināti gan kontrolējošām iestādēm, gan arī citiem. Arī ES paliek arvien mazāk valstu, kurās ir saglabājusies juridiskās adreses kā patiesās uzņēmuma vadības atrašanās vietas sistēma.



