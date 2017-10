Mīca taksometru nozares mālu

Līdz ar Saeimas pieņemtajiem grozījumiem Autopārvadājumu likumā nākamgad gaidāmas izmaiņas arī līdz šim visai nesakārtotajā un ēnu ekonomikas karognesēja slavu iemantojušajā taksometru pakalpojumu jomā gan attiecībā uz to, kas varēs izsniegt licences, gan to, kas drīkstēs būt taksometra šoferis. Patlaban iesaistītās puses diskutē par vairākiem Satiksmes ministrijas (SM) izstrādātajiem Ministru kabineta (MK) noteikumu projektiem, otrdien vēsta laikraksts Dienas Bizness .

Viens no noteikumu projektiem, kam plānots stāties spēkā nākamā gada maijā, nosaka taksometru vadītāju reģistrācijas kārtību. Taksometru vadītāju reģistra izveide, taksistu reģistrācija, izslēgšana no reģistra un informācijas aktualizācija uzticēta valsts SIA Autotransporta direkcija (ATD). Paredzēts, ka šī informācija būs publiski pieejama ATD tīmekļa vietnē, izņemot vadītāja personas kodu. Vadītājiem izvirzītas vairākas prasības, lai viņi varētu tikt iekļauti reģistrā. Bez B kategorijas vadītāja apliecības citu valstu pilsoņiem un nepilsoņiem būs arī nepieciešamas valsts valodas zināšanas ne zemākas kā B līmeņa 1. pakāpē. Tāpat šoferiem par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem piemēroto sodu uzskaites punktu skaitam būs jābūt mazākam par 10 soda punktiem. Turklāt taksisti pēdējo divu gadu laikā nedrīkstēs būt veikuši tādus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus, kas izraisījuši ceļu satiksmes negadījumus. Reģistrāciju vadītāji varēs izdarīt elektroniski. ATD reģistrēs vadītājus uz vienu gadu, un taksistiem katru gadu vajadzēs pārreģistrēties.

Savukārt izslēgt šoferi no vadītāju reģistra varēs, ja viņam būs anulēta vadītāja apliecība vai reģistrēts vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, piemēroti vismaz 10 uzskaites punkti par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, divu gadu laikā reģistrēti vairāk nekā pieci ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, kas izraisījuši ceļu satiksmes negadījumu. Tāpat taksistu izslēgs no reģistra, ja viņam būs reģistrēti nesamaksāti sodi par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem vai nesamaksāti sodi autopārvadājumu jomā. Vadītājs tiks svītrots no reģistra arī tad, ja gada laikā būs atkārtoti administratīvi sodīts par pasažieru pārvadājumus regulējošo normatīvo aktu neievērošanu. Savukārt pēc izslēgšanas no reģistra pieteikties atkārtotai reģistrācijai varēs ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem.



