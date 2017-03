Mikrouzņēmuma darbinieka algas griestus varētu noteikt virs 1000 eiro

Mikrouzņēmuma darbinieka atalgojuma slieksni varētu noteikt virs 1000 eiro, aģentūrai LETA atzina finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS).

Patlaban Mikrouzņēmumu nodokļa likums paredz, ka mikrouzņēmums ir tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli (MUN), ja mikrouzņēmuma darbinieka ienākums no MUN maksājošā mikrouzņēmuma nepārsniedz 720 eiro mēnesī.

Finanšu ministres ieskatā 720 eiro mēnesī ir pārāk maza summa gadījumos, kad mikrouzņēmuma darbinieks vēlas saņemt lielāku vai nozarei atbilstošu atalgojumu. «Piemēram, informācijas tehnoloģiju MUN maksātājs, kam vajadzētu saņemt lielāku algu, nekā MUN regulējums atļauj, viņš it kā pieņem darbā draugus vai ģimenes locekļus un tādā veidā rod iespēju sev maksāt lielāku algu,» atzina ministre.

Reizniece-Ozola uzskata, ka varētu palielināt mikrouzņēmuma darbinieka atalgojuma līmeni tādā veidā, lai algas saņēmējs varētu būt vismaz minimāli sociāli nodrošināts. Finanšu ministre lēš, ka tie varētu būt aptuveni 1100 eiro mēnesī, tomēr Finanšu ministrija (FM) un Labklājības ministrija vēl meklē risinājums mikrouzņēmuma darbinieka atalgojuma līmeni, lai darbinieks būtu sociāli nodrošināts.

Tāpat Reizniece-Ozola norādīja, ka Ekonomikas ministrijas (EM) publiskotais piedāvājums mikrouzņēmumiem, kuru apgrozījums nepārsniedz 50 000 eiro gadā, nodokļos varētu būt jāmaksā 15% no apgrozījuma, ir kā papildinājums FM izstrādātajam piedāvājumam.

«EM un FM priekšlikumi nav atšķirīgi, tāpēc turpināsies abu priekšlikumu salāgošana. Katrā ziņā MUN regulējumā ir vairāk jādomā par sociālajām iemaksām un jāuzliek ieņēmumu ierobežojumi mikrouzņēmuma režīmā strādājošajiem,» pauda Reizniece-Ozola.

LETA jau rakstīja, ka FM nodokļu reformai piedāvā saglabāt mikrouzņēmumu nodokli (MUN). Ministrija rosina saglabāt MUN regulējumu, samazinot mikrouzņēmuma pieļaujamo apgrozījumu no līdzšinējiem 100 000 eiro līdz 40 000 eiro gadā, MUN dividendēm piemērojot 20% iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi.

Savukārt EM piedāvā mikrouzņēmumiem, kuru apgrozījums nepārsniedz 50 000 eiro gadā, nodokļos varētu būt jāmaksā 15% no apgrozījuma. EM arī rosina nodrošināt iespēju nodokļu nomaksu veikt automātiski no uzņēmuma kopējā bankas konta, atsakoties no nodokļu deklarācijām.