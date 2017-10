Saīsinās ofšoru sarakstu

No 2018. gada par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām tiks atzītas 27 pašreizējo 63 vietā, piektdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.

To paredz Valsts sekretāru sanāksmē pieteiktais noteikumu projekts par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām.



«Saīsinātajā» sarakstā praktiski būs tikai eksotiskas valstis un teritorijas, kaut arī nedaudz pārsteidz Bahreinas un arī ar naftu bagātās Venecuēlas atrašanās šajā uzskaitījumā. Tā būs pirmā reize kopš 2010. gada, kad tiek saīsināts tā dēvēto ofšoru skaits. Tomēr jārēķinās, ka kopš 2013. gada pavasara ir atruna, ka minētās teritorijas un valstis nav uzskatāmas par beznodokļu vai zemu nodokļu valsti vai teritoriju ar to gadu, kad attiecībā uz to tiek uzsākta starptautiskā līguma par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu piemērošana. Šī iemesla dēļ, pēc Finanšu ministrijas informācijas, jau 2016. gada 1. janvārī faktiski bija palikušas 43 valstis un teritorijas, jo daudzas no iepriekš sarakstā iekļautajām bija pievienojušās OECD konvencijai par administratīvo sadarbību nodokļu jautājumos.

«Pašreizējais spēkā esošais zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts ar dažām izmaiņām ir akceptēts valdībā tālajā 2001. gadā, bet dzīve nav stāvējusi uz vietas un šajos vairāk nekā 15 gados ir notikušas būtiskas izmaiņas, kaut vai sākot ar to, ka Latvija ir iestājusies Eiropas Savienībā un kļuvusi par OECD dalībvalsti, kā rezultātā situācija ir mainījusies,» situāciju analizē ZAB Primus nodokļu partnere Ingūna Ābele. Viņa atzīst, ka valdības akceptētajiem noteikumiem un tajos ietvertajām valstīm un teritorijām būtiska loma bija līdz 2014. gada novembrim, pēc tam lielāks svars bija tam, kuras valstis ir pievienojušās OECD konvencijai par starptautisko sadarbību.



