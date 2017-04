Mainīs uzņēmumu ziedošanas paradumus

Bez uzņēmumu ienākuma nodokļa atļaus ziedot tikai 10% no peļņas; sabiedriskā labuma organizācijas un uzņēmēji bažījas, ka ziedojumu apmērs strauji saruks, trešdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Jaunās nodokļu politikas stratēģijas ietvaros Finanšu ministrija (FM) piedāvā mainīt uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) modeli. Kaut arī paliks līdz šim likumā paredzētā iespēja atbrīvot no UIN ziedotājus sabiedriskā labuma organizācijām, sistēma mainīsies, jo pie 0% likmes reinvestētai peļņai pašreizējā nevar tikt saglabāta, DB uzņēmēju kluba biedriem pagājušajā nedēļā sacīja finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola. Patlaban ziedotājiem – juridiskām personām ir tiesības samazināt valsts budžetā maksājamo UIN 85% apmērā no ziedotās summas, taču kopējā UIN atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no kopējās budžetā maksājamās nodokļa summas. Jaunais piedāvājums paredz, ka uzņēmums varētu novirzīt sabiedriskā labuma organizācijai ziedojumu 10% apmērā no peļņas. Jau tagad skaidrs, ka ministrijai būs vairāk jāskaidro uzņēmējiem, kāpēc ziedojums sabiedriskā labuma organizācijai būtu jāierobežo ar 10% no pārskata gada peļņas.

FM iepriekš vairākkārt ir norādījusi, ka, vērtējot ES dalībvalstu kontekstā, attiecīgais nodokļu stimuls Latvijā ir salīdzinoši liels potenciālā budžeta samazinājuma apjoma ziņā, tāpēc vairākkārt rosināts samazināt nodokļa atlaides ziedotājiem. Uzņēmumi un organizācijas tam iebilst. FM gan skaidro: «Jaunais piedāvājums, kas ministrijā top sadarbībā ar sociālajiem un sadarbības partneriem, paredz būtiski paplašināt uzņēmumu tiesības ziedot, jo ziedojumu summa, par kuru būs tiesības piemērot nodokļu stimulu, tiks noteikta līdz 10% no iepriekšējā gada peļņas, nevis kā līdz šim 20% apmērā no aprēķinātā nodokļa (kas ir aptuveni 4% no peļņas). Ņemot vērā, ka tiek palielināts stimula maksimālais apmērs, tiek samazināta tā intensitāte, jo stimulu nepiemēros nodoklim, bet par ziedojumu nepalielinās ar nodokli apliekamos ienākumus. Tomēr kopumā uzskatām, ka ziedotāju aktivitātei nevajadzētu mazināties, jo kopējais maksājamais IIN un UIN apmērs pie vienāda ziedojuma apmēra, salīdzinot esošo un jauno UIN modeli, ir labvēlīgāks topošajā».

